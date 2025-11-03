Người dân Đà Nẵng rùng mình với mức nước của lũ "tập 2"

TPO - "Từ 6 giờ sáng nước mấp mé trên đường rồi lên từ từ, đến khoảng 9 giờ thì dâng ào ào khiến cả tuyến đường biến thành sông, nhà cửa hai bên thất thủ hết", ông Lâm Quang Phong (thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Vang) nói.