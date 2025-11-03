Người dân Đà Nẵng rùng mình với mức nước của lũ "tập 2"

TPO - "Từ 6 giờ sáng nước mấp mé trên đường rồi lên từ từ, đến khoảng 9 giờ thì dâng ào ào khiến cả tuyến đường biến thành sông, nhà cửa hai bên thất thủ hết", ông Lâm Quang Phong (thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Vang) nói.
Đến gần trưa, trời đã tạnh ráo nhưng nước vẫn lì lợm ngâm các hộ dân trên đường Quảng Xương. Người dân mệt mỏi vì mới vật lộn với đợt lũ cách đây mấy hôm, chưa kịp ổn định cuộc sống lại đối mặt với biển nước vây quanh.
Không ai ngờ lũ "tập 2" lại hung hãn đến vậy.
Nước đục ngầu, chảy cuồn cuộn trên sông Túy Loan. Nhiều đoạn ven sông sáng sớm nay nước cũng đã tràn lên đường gây chia cắt.