Xã hội

Google News

Người dân Đà Nẵng rùng mình với mức nước của lũ "tập 2"

Thanh Hiền

TPO - "Từ 6 giờ sáng nước mấp mé trên đường rồi lên từ từ, đến khoảng 9 giờ thì dâng ào ào khiến cả tuyến đường biến thành sông, nhà cửa hai bên thất thủ hết", ông Lâm Quang Phong (thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Vang) nói.

Hàng loạt nhà dân trên tuyến đường Quảng Xương (xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng) thất thủ. Video: Thanh Hiền.
tp-lu-5-8025.jpg
Mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều nơi tại Đà Nẵng tái ngập chỉ sau vài ngày nước rút. Có nơi còn ngập nặng hơn cả đợt đầu.
﻿Đường Quảng Xương (xã Hòa Vang) biến thành sông từ sáng 3/11. Theo người dân, sáng sớm cùng ngày, nước mấp mé trên đường rồi dâng dần lên. Đến khoảng 9, 10 giờ sáng, nước dâng nhanh bất ngờ. Nhiều đoạn ngập trên dưới 1,5m. Ảnh: Thanh Hiền.
tp-lu-11.jpg
Dãy nhà hai bên đường thất thủ. Trận mưa ngập cuối tháng 10 vừa rút được vài hôm, nay bà con lại chịu cảnh nước bủa vây.
tp-lu-12.jpg
Nước tấn công vào nhà dân, hàng quán hai bên đường. Ông Lâm Quang Phong (thôn Túy Loan Tây) cho hay so với lần trước, lần này lũ lên nhanh hơn, mạnh hơn.
tp-lu-16.jpg
Nước cuồn cuộn đổ về các kiệt hẻm trên đường Quảng Xương. Từ sáng 2 - 3/11, Đà Nẵng có mưa to, phổ biến 100-250mm, có nơi cao hơn như: Bà Nà 521.6mm, Nông Sơn 321.2mm, Kỳ Phú 354.0mm, Thăng Bình 389.0mm.
tp-lu-10.jpg
tp-lu-24.jpg
tp-lu-19.jpg
tp-lu-6-8802.jpg
Đến gần trưa, trời đã tạnh ráo nhưng nước vẫn lì lợm ngâm các hộ dân trên đường Quảng Xương. Người dân mệt mỏi vì mới vật lộn với đợt lũ cách đây mấy hôm, chưa kịp ổn định cuộc sống lại đối mặt với biển nước vây quanh.
tp-lu-27.jpg
Máy giặt, tủ lạnh...còn chưa kịp sửa lại tiếp tục "bơi". Trận lũ "tập 2" khiến người dân rùng mình.
tp-lu-22.jpg
Tuyến đường bị tê liệt, nhiều đoạn ngập sâu, nước xoáy phải di chuyển bằng ghe thuyền. Bà Phạm Thị Ánh (thôn Túy Loan Tây) cho hay khoảng 8 giờ nước bắt đầu tràn vào nhà. "Nước dâng rất nhanh, trong vòng tầm 1 tiếng đồng hồ dâng tới gần nửa mét", bà nói.
tp-lu-9.jpg
tp-lu-18.jpg
Không ai ngờ lũ "tập 2" lại hung hãn đến vậy.
tp-lu-1-1075.jpg
Dự báo trong ngày và đêm nay (3/11), khu vực phía Bắc thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, rải rác mưa to; phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to. Ngày 4/11, mưa có xu hướng giảm.
tl.jpg
tuyloan.jpg
tp-lu-4-35.jpg
tp-lu-3-3181.jpg
Nước đục ngầu, chảy cuồn cuộn trên sông Túy Loan. Nhiều đoạn ven sông sáng sớm nay nước cũng đã tràn lên đường gây chia cắt.
tp-lu-2-678.jpg
Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cảnh báo, trong hôm nay lũ trên sông Vu Gia- Thu Bồn tiếp tục lên, sau đó đạt đỉnh. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa trên BĐ3 từ 1.01-1.02m, trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An ở trên BĐ3 từ 0.6-0.7m. Ngập lụt sâu diện rộng diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị...
Thanh Hiền
#Đà Nẵng #lũ "tập 2" #mưa lớn #ngập lụt #đường biến thành sông #tái ngập #Hoà Vang #thất thủ

