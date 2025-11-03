Mưa lớn xối xả, đường Đà Nẵng lại chìm trong nước

TPO - Mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 2 đến sáng 3/11 khiến nhiều tuyến đường ở TP. Đà Nẵng ngập nặng, người dân tất tả di chuyển trong dòng nước đục ngầu.