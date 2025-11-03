Mưa lớn xối xả, đường Đà Nẵng lại chìm trong nước

TPO - Mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 2 đến sáng 3/11 khiến nhiều tuyến đường ở TP. Đà Nẵng ngập nặng, người dân tất tả di chuyển trong dòng nước đục ngầu.
Theo ghi nhận của Tiền Phong, khoảng 5h sáng 3/11, nhiều tuyến đường như Tôn Đức Thắng, Tân Trào, Bắc Sơn, Nguyễn Văn Tạo... bị ngập sâu, người dân phải bì bõm lội nước đi làm, nhiều phương tiện chết máy, giao thông ách tắc.
Tuyến đường Tôn Đức Thắng ngập sâu, nước dâng ngấp nghé tràn vào nhà dân.
Tại khu vực tuyến cống Tân Trào, nước đã dâng lên tới mép cống, cuốn theo rác thải.
Nhiều xe chết máy giữa đường.
Lực lượng Cảnh sát giao thông, dân quân đã được huy động đến các điểm ngập sâu để đặt biển cảnh báo, điều tiết giao thông tại những khu vực ngập sâu, đảm bảo an toàn cho người dân.