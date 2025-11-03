Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Mưa lớn xối xả, đường Đà Nẵng lại chìm trong nước

Duy Quốc

TPO - Mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 2 đến sáng 3/11 khiến nhiều tuyến đường ở TP. Đà Nẵng ngập nặng, người dân tất tả di chuyển trong dòng nước đục ngầu.

Nhiều tuyến đường Đà Nẵng lại chìm trong nước. Video: Duy Quốc.
tp-ngapsaudnnn.jpg
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng ngập sâu. Ở nhiều đoạn, nước dâng cao đến nửa bánh xe máy, làm nhiều phương tiện chết máy, giao thông ùn ứ kéo dài.
tp-bibomloinuoc3.jpg
tp-bibomloinuoc2.jpg
Theo ghi nhận của Tiền Phong, khoảng 5h sáng 3/11, nhiều tuyến đường như Tôn Đức Thắng, Tân Trào, Bắc Sơn, Nguyễn Văn Tạo... bị ngập sâu, người dân phải bì bõm lội nước đi làm, nhiều phương tiện chết máy, giao thông ách tắc.
tp-bibomloinuoc1.jpg
tp-nuoclaidangcaodn-2.jpg
tp-nuoclaidangcaodn-1.jpg
Tuyến đường Tôn Đức Thắng ngập sâu, nước dâng ngấp nghé tràn vào nhà dân.
tp-nuoclaidangcaodn-8.jpg
Theo người dân, mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ khiến nước dâng nhanh, các tuyến đường nhanh chóng ngập sâu trong sáng sớm 3/11. Nhiều phương tiện bị chết máy giữa dòng nước, người dân phải dắt bộ, bì bõm di chuyển đến nơi làm việc.
tp-ngapsauddn.jpg
tp-nuoclaidangcaodn-18.jpg
Tại khu vực tuyến cống Tân Trào, nước đã dâng lên tới mép cống, cuốn theo rác thải.
tp-bibomloinuoc4.jpg
tp-nuoclaidangcaodn-3.jpg
tp-nuoclaidangcaodn-10.jpg
Nhiều xe chết máy giữa đường.
tp-lucluongcsimg-6582.jpg
Anh Nguyễn Kim Khoa, dân quân phường An Khê, cho biết lực lượng dân quân đã túc trực tại các tuyến đường từ 5h sáng để cảnh báo người dân, hướng dẫn di chuyển và đảm bảo an toàn trong khu vực ngập.
tp-nuoclaidangcaodn-13.jpg
tp-lucluongcsimg-6581.jpg
tp-lucluongcsimg-6583.jpg
Lực lượng Cảnh sát giao thông, dân quân đã được huy động đến các điểm ngập sâu để đặt biển cảnh báo, điều tiết giao thông tại những khu vực ngập sâu, đảm bảo an toàn cho người dân.
tp-bibomloinuoc.jpg
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong 3 giờ qua (từ 2h đến 5h sáng 3/11), trên địa bàn TP. Đà Nẵng và lân cận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo trong 24 giờ tới, nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông và đồng ruộng, ngập cục bộ tại các khu dân cư và đô thị.
Duy Quốc
#Đà Nẵng #ngập lụt #mưa lớn #giao thông ùn tắc #cứu hộ #người dân bì bõm lội nước #xe chết máy #mưa to #ngập sâu đường phố Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục