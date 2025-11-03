Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Mưa xối xả trở lại, lũ lên báo động 3 ở Huế - Đà Nẵng

TPO - Từ tối qua đến sáng nay (3/11), một số nơi ở Huế - Đà Nẵng đã mưa trên 200mm. Dự báo từ sáng nay đến hết ngày 4/11, Huế - Đà Nẵng tiếp tục là tâm mưa ở miền Trung với lượng mưa lớn nhất trên 600mm. Hôm nay lũ dâng xấp xỉ báo động 3 và trên báo động 3 ở khu vực này.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, từ sáng sớm ngày 3/11 đến hết ngày 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to.

Mưa lớn nhất tập trung ở Nam Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng với lượng mưa phổ biến thời gian này từ 200-300mm, có nơi trên 600mm. Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị và phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm.

Ngoài ra, từ sáng sớm 3/11 đến hết ngày 4/11, phía nam tỉnh Nghệ An và phía tây tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Vào đêm 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng còn mưa rải rác với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Từ ngày 5/11 đến sáng 6/11 mưa lớn ở khu vực này có xu hướng giảm dần.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, đêm qua, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn (Đà Nẵng) đang lên, lũ trên sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế) có dao động, hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) biến đổi chậm.

anh-minh-hoa-nguyen-thanh.jpg
Lũ dâng trở lại ở mức BĐ3 và trên BĐ3 tại Huế, Đà Nẵng.

Lúc 1 giờ sáng 3/11, lũ trên sông Ngàn Sâu tại trạm Hòa Duyệt dưới báo động (BĐ) 2, trên sông Hương tại trạm Kim Long dưới BĐ3, trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc dưới BĐ3, trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa vượt BĐ3, trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu dưới BĐ3, sông Trà Khúc dưới BĐ2.

Dự báo trong ngày hôm nay, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3, lũ trên sông Hương, sông Bồ dao động ở dưới mức BĐ3. Trong đêm nay, lũ trên sông Vu Gia xuống dần và ở mức trên BĐ3, sông Hương, sông Bồ, sông Thu Bồn xuống dưới mức BĐ3.

Trong ngày và đêm nay, lũ trên sông Ngàn Sâu biến đổi chậm và ở dưới mức BĐ2. Từ nay đến ngày 5/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi có khả năng lên lại.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3. Ngập lụt dự báo tái diễn ở một số khu vực trũng thấp tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị và Hà Tĩnh.

Tính đến 18h30 chiều qua (2/11), mưa lũ ở miền Trung đã làm 42 người chết, mất tích, tăng lên so với những ngày trước. Trong đó 36 người chết, 5 người mất tích. Ngoài ra mưa lũ cũng làm 60 người bị thương.

Tính đến tối qua, miền Trung còn 12.637 nhà bị ngập, nhiều nhất là Hà Tĩnh 4.708, Quảng Trị 3.695, Huế 2.841, Lâm Đồng 633, Quảng Ngãi 530 và Đà Nẵng 230.

Nguyễn Hoài
