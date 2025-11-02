Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Diễn biến đợt mưa diện rộng tại TPHCM sắp tới

Hữu Huy
TPO - Trong 10 ngày đầu tháng 11, thời tiết TPHCM có mưa nhiều, tập trung trong khoảng ngày 2-5/11 và từ 8-9/11.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ vừa có thông tin dự báo khí tượng 10 ngày đầu tháng 11/2025 tại TPHCM.

Về hình thế thời tiết chung, trong giai đoạn này áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) được tăng cường trở lại, từ ngày 5/11 suy yếu dần. Dải hội tụ nhiệt đới xu hướng nâng dần trục lên phía bắc qua Nam Bộ và Nam Trung Bộ, tới khoảng ngày 5/11 hạ trục xuống phía nam và hoạt động mạnh nối với vùng xoáy thuận nhiệt đới có khả năng hoạt động trên Biển Đông.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ hoạt động ổn định, khoảng ngày 3-4/11 có xu hướng lấn tây chậm.

Thời tiết TPHCM ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông rải rác.

Mưa nhiều tập trung hơn trong khoảng ngày 2-5/11 và từ 8-9/11. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

tp-ld-1-9-7127.jpg
Trong 10 ngày đầu tháng 11, thời tiết TPHCM có mưa nhiều, tập trung trong khoảng ngày 2-5/11 và từ 8-9/11. Ảnh minh họa: Phạm Nguyễn

Trên các vùng biển TPHCM, thời tiết biển có mưa rào và dông. Đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong những cơn mưa dông. Trong tuần gió đổi hướng phổ biến với cường độ ở khoảng cấp 3-4.

Nhiệt độ trung bình xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ, dao động từ 27,5-29 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C, cao nhất từ 29-33 độ C. Tổng lượng mưa tuần cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100-140mm, có nơi trên 140mm.

anh-man-hinh-2025-11-02-luc-091309.png
Dự báo nhiệt độ, lượng mưa tại một số khu vực thuộc TPHCM trong thời gian 10 ngày đầu tháng 11.

“Đề phòng khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên biển Đông. Trong những cơn mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây tốc mái nhà, biển hiệu, gãy đổ cây cối có thể gây nguy hiểm cho người, thiệt hại về tài sản. Đề phòng mưa lớn cục bộ có thể gây ngập một số tuyến đường”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ đưa ra khuyến cáo.

Hữu Huy
