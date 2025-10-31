TPHCM đón mưa lớn diện rộng vào cuối tuần

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo từ 7 giờ ngày 31/10 đến 7 giờ ngày 2/11, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70-140mm, có nơi trên 140mm.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24 giờ qua, khu vực TPHCM đã có mưa vừa và dông. Lượng mưa từ 1 giờ ngày 30/10 đến 1 giờ ngày 31/10 ở một số nơi như sau: Mỹ Xuân 27,6mm, Kim Long 15,2mm, Phước Hòa 10,8mm, Phước Vĩnh 12mm....

Dự báo từ 7 giờ ngày 31/10 đến 7 giờ ngày 2/11, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 70-140mm, có nơi trên 140mm.

Cơ quan này dự báo trong 3-5 ngày tới, mưa lớn tiếp tục diễn ra trên khu vực TPHCM với tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 2/11 đến 7 giờ ngày 3/11 phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 80mm.

Bản đồ dự báo lượng mưa tại TPHCM trong 24 giờ tới.

“Dự báo mưa lớn tiếp tục kéo dài trong những ngày tiếp theo trên khu vực TPHCM. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.

Cơ quan khí tượng dự báo từ 7 giờ ngày 31/10 đến 7 giờ ngày 2/11, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to và dông. Ảnh minh họa: CTV

Về hình thế thời tiết ảnh hưởng đến TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ, dự báo trong 24-48 giờ tới, áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) ở phía bắc đang được tăng cường trở lại, trong khi dải hội tụ nhiệt đới có trục vắt qua khu vực Nam bộ tiếp tục duy trì và có xu hướng nâng dần lên phía bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Bắc bộ – Bắc Trung bộ hoạt động ổn định, gió trên vùng biển Nam bộ đổi hướng nhưng chỉ ở mức yếu đến trung bình.

Dự báo xác suất mưa, tổng lượng mưa tại TPHCM trong thời gian từ 7 giờ ngày 31/10 đến 7 giờ ngày 2/11.

Sự tương tác giữa không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới khiến rãnh thấp xích đạo dịch chuyển, tạo điều kiện cho mây đối lưu phát triển mạnh ở khu vực Nam bộ, trong đó có TPHCM và các tỉnh lân cận. Do đó, trong những ngày tới, mưa rào và dông có khả năng xuất hiện nhiều hơn, tập trung vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo trong 3-10 ngày tới, không khí lạnh sẽ liên tục thay đổi cường độ, có thời điểm suy yếu (ngày 5–7/11) rồi tăng trở lại từ ngày 8/11.

Cùng lúc, dải hội tụ nhiệt đới nâng trục lên phía bắc, đến khoảng ngày 5/11 có thể hoạt động mạnh và nối với vùng xoáy thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới cũng có xu hướng lấn Tây trở lại vào đầu tháng 11, khiến thời tiết TPHCM và Nam bộ duy trì trạng thái mưa nhiều, xen kẽ những ngày nắng gián đoạn.