Nhịp sống phương Nam

Google News

Diễn biến đợt mưa lớn tại TPHCM những ngày cuối tháng 10

Hữu Huy
TPO - Cơ quan khí tượng dự báo từ 7h ngày 27/10 đến 7h ngày 29/10, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 150mm.

Sáng 27/10, trung tâm TPHCM và khu vực lân cận trời âm u, nhiều mây, một số nơi xuất hiện mưa rào.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24h qua, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa từ 1h ngày 26/10 đến 1h ngày 27/10 ở một số nơi như sau: Hóc Môn 60,4mm, Dĩ An 63,4mm, An Phú 25mm, Cần Giờ 33,4mm,....

Dự báo lượng mưa tại TPHCM trong 24h tới.

Dự báo từ 7h ngày 27/10 đến 7h ngày 29/10, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 150mm.

Trong ngày 29/10, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa ngày 29/10 phổ biến 30-80mm. Từ ngày 30/10, mưa giảm dần cả về diện và lượng.

“Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.

Dự báo chi tiết xác suất mưa, tổng lượng mưa từng khu vực tại TPHCM từ 7h ngày 27/10 đến 7h ngày 29/10.

Về hình thế thời tiết tác động đến TPHCM, trong những ngày tới áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) tiếp tục tăng cường yếu lệch Đông, sau có cường độ ổn định đến khoảng đêm ngày 31/10 có khả năng được tăng cường mạnh trở lại xuống phía bắc nước ta. Rãnh thấp có trục ở khoảng 8-11 độ vĩ Bắc duy trì, tới ngày 30/10 suy yếu dần, từ ngày 2/11 hoạt động mạnh trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng nâng trục chậm lên phía Bắc và lấn về phía Tây. Gió đổi hướng có cường độ yếu trên vùng biển Nam Bộ.

Hữu Huy
