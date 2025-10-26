Mưa lớn dồn dập, một xã miền núi Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học, di dời dân khỏi vùng sạt lở

TPO - Do mưa lớn kéo dài gây sạt lở, UBND xã Tây Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) đã tạm thời cho học sinh nghỉ học vào ngày 27/10 để đảm bảo an toàn. Xã Đăk Plô cũng khẩn trương di dời 26 hộ/116 nhân khẩu ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Tối 26/10, ông Bùi Thanh Dũng - Chủ tịch UBND xã Tây Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, địa phương vừa gửi thông báo đến các Trường mầm non, Tiểu học và THCS về việc tạm thời cho học sinh nghỉ học ngày mai (27/10).

Theo ông Dũng, hiện trên địa bàn xã có nhiều điểm sạt lở núi do mưa lớn. Chính quyền quyết định cho học sinh nghỉ học tạm thời để đảm bảo an toàn tính mạng cho các em và giáo viên.

Bên cạnh đó, chính quyền yêu cầu hiệu trưởng các trường học thông báo rộng rãi đến phụ huynh, học sinh, đồng thời bố trí cán bộ trực, chủ động ứng phó các tình huống phát sinh trong thời tiết xấu.

Mưa lớn, làm ngập nhiều khu vực, tuyến đường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân.

Đồng thời, các trường được chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các văn bản phòng chống thiên tai của tỉnh, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, giữ liên lạc nhiều kênh để ứng phó kịp thời, khẩn trương dọn dẹp vệ sinh trường lớp sau khi mưa ngớt, nước rút để học sinh sớm trở lại học tập.

Hiện trên tuyến Quốc lộ 24C đoạn qua xã Tây Trà Bồng ghi nhận có 3 điểm sạt lở lớn, với hàng trăm mét khối đất đá tràn xuống, vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây cô lập cục bộ một số khu vực.

Nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến mực nước suối dân dâng cao, gây nguy hiểm cho người dân.

Tại phía tây tỉnh Quảng Ngãi, do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến mực nước suối dân dâng cao, gây nguy hiểm cho người dân. Trước tình hình trên, chính quyền xã Đăk Plô đã khẩn trương tổ chức di dời, sơ tán 26 hộ/116 nhân khẩu ở thôn Bung Tôn đến ở tạm tại nhà người thân, bà con trong thôn để đảm bảo an toàn tính mạng.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND xã Đăk Plô cho biết, địa phương đã hoàn tất việc sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời huy động lực lượng túc trực 24/24 tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để kịp thời ứng phó khi có tình huống phát sinh.

UBND xã Đăk Plô đã khẩn trương tổ chức di dời 26 hộ/116 nhân khẩu ở thôn Bung Tôn đến ở nơi an toàn.

Hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn bị sạt lở, giao thông tạm thời bị chia cắt, gồm: tuyến từ thôn Đăk Roóc Nầm đến UBND xã Đăk Plô; tuyến ĐH81 từ thôn Măng Khên đến UBND xã; tuyến ĐH83; các tuyến từ thôn Peng Lang đi thôn Đăk Boók. Các tuyến đường này bị sạt lở khiến 449 hộ với hơn 1.500 khẩu ở các thôn Đăk Boók, Peng Lang, Bung Tôn, Bung Koong bị cô lập.

"Xã đã cử lực lượng bám sát thông tin tại 4 thôn bị cô lập, sẵn sàng cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực và thuốc men khi người dân có nhu cầu", ông Vĩnh nói.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, khu vực miền Trung tiếp tục có mưa lớn. Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến từ 150 - 350 mm, cục bộ trên 500mm, kéo dài đến hết tháng 10.