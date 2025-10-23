Áp thấp nhiệt đới áp sát sau bão số 12, Huế căng mình chống sạt lở, điều tiết hồ chứa

TPO - Ảnh hưởng của bão số 12 cùng áp thấp nhiệt đới đang áp sát khiến TP Huế đối mặt nguy cơ mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất nhiều nơi; trong khi các phường, xã khẩn trương triển khai những phương án bảo vệ khu dân cư ven biển, sông suối, khu vực đồi núi, điều tiết hồ chứa để chủ động cắt lũ, ứng phó với mưa lớn dài ngày.

Áp thấp áp sát, bờ biển Huế tiếp tục sạt lở

Chiều 23/10, thông tin từ Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế cho biết, do ảnh hưởng của bão số 12 gây triều cường, sóng to cùng các đợt mưa liên tiếp, nhiều đoạn bờ biển trên địa bàn thành phố bị xói lở nghiêm trọng, đe dọa hạ tầng giao thông, sản xuất và đời sống người dân. Trong khi, áp thấp nhiệt đới đang áp sát sau bão khiến mưa lớn kéo dài trên địa bàn thành phố.

Tuyến đường ven biển thôn Tân An Hải (xã Phú Lộc) bị sạt lở do sóng lớn, triều cường gây nguy cơ chia cắt hàng chục hộ dân.

Tại xã Phú Lộc, mưa lớn kết hợp triều cường và sóng mạnh do ảnh hưởng của cơn bão số 12 đã khiến tuyến đường ven biển thôn Tân An Hải (xã Lộc Bình cũ) bị sạt lở, có nguy cơ bị cuốn ra biển gây chia cắt đi lại của hàng chục hộ dân.

Ông Nguyễn Văn Hiệp - Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, cho biết chính quyền đã huy động lực lượng cắm biển cảnh báo, giăng dây giới hạn khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân.

Bờ biển xã Vinh Lộc bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn, triều cường trong những ngày qua.

Tình trạng sạt lở nghiêm trọng cũng xảy ra tại xã Vinh Lộc, với chiều dài bờ biển bị xâm thực khoảng 4,1km, ăn sâu vào đất liền từ 4,5 đến 7m.

Thông tin từ ông Nguyễn Ngọc Dũng - Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc, nhiều khu vực bờ biển như Giang Hải, Mỹ Cảnh, Đông Dương, Hàm Rồng và thôn 1 đều bị sạt lở nặng, sóng biển tràn qua đường bê tông, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân ven biển.

Lãnh đạo UBND TP Huế kiểm tra tình hình sạt lở khu vực bờ biển xã Vinh Lộc.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, không chỉ chịu ảnh hưởng của bão 12, các đợt thiên tai liên tiếp trước đó trong tháng 8, tháng 9 đã làm cho nhiều khu vực ven biển của thành phố tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng.

Bờ biển phường Thuận An liên tiếp bị thiên tai tàn phá từ cuối tháng 9 đến nay.

Ngoài các xã Phú Lộc và Vinh Lộc, đoạn bờ biển qua tổ dân phố Hòa Duân (phường Thuận An) cũng bị sạt lở với chiều dài khoảng 1km, xâm thực sâu từ 50 - 70m, ảnh hưởng công trình hạ tầng, dịch vụ du lịch và nguy cơ hình thành cửa biển mới.

Mưa lớn kéo dài còn gây sạt lở đất tại xã Khe Tre (huyện miền núi Nam Đông cũ). Tại khu vực ngã rẽ từ đường cao tốc La Sơn - Túy Loan vào trung tâm xã Khe Tre, mái ta luy bị sụt lở, giao thông tạm ngưng để đảm bảo an toàn. Ở đoạn đèo số 5 (thôn Lộc Hưng, Khe Tre) gần tuyến cao tốc cũng có nguy cơ cao sạt lở đất, gây nguy hiểm, cô lập khoảng 40 hộ dân. Ngoài ra, khu vực giữa thôn Đa Phú, Hà An và thôn 2 (Khe Tre) cũng xuất hiện sụt trượt, ảnh hưởng hàng chục hộ dân.

Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định kiểm tra tình hình sạt lở ở khu vực đồi núi Khe Tre (huyện Nam Đông cũ).

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định yêu cầu các địa phương chủ động sơ tán dân khi cần thiết, đồng thời rà soát quy hoạch để di dời dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao, đảm bảo an toàn tính mạng và ổn định sinh kế lâu dài. Ông Định yêu cầu các địa phương phải sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa bão gây ra.

Chủ động điều tiết hồ chứa, bảo vệ hạ du trước mưa lớn

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, trong những ngày tới, mưa lớn tại Huế vẫn tiếp diễn, trong khi áp thấp nhiệt đới áp sát sau bão số 12 gây nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trong đó, nhiều xã, phường được xác định là “điểm đen” về sạt lở đất do ảnh hưởng của mưa lớn dài ngày như Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, Khe Tre, Lộc An, Bình Điền, Long Quảng, Hưng Lộc, Nam Đông, Hương An, Hương Trà, Kim Trà, Phong Thái, Phú Bài… cùng một số khu vực ở huyện A Lưới và thị xã Phong Điền cũ.

Ngập lụt tiếp diễn tại vùng thấp trũng Quảng Điền.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, áp thấp nhiệt đới áp sát sau bão, hệ thống hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn TP Huế vẫn duy trì mực nước an toàn, sẵn sàng tham gia cắt đỉnh lũ nếu mưa lớn kéo dài.

Từ ngày 28/9 đến nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã ban hành 5 lệnh vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Hương để hạ thấp mực nước, tạo dung tích phòng lũ đón đợt mưa mới.

Hồ chứa thủy lợi Tả Trạch có thể cắt đỉnh lũ với mức mưa lớn 500mm vào thời điểm hiện nay.

Hiện mực nước tại các hồ đều thấp hơn mực nước dâng bình thường. Lượng nước về hồ chứa lớn hơn lượng xả qua tràn về hạ du. Trong đó, hồ Hương Điền và Bình Điền có khả năng cắt đỉnh lũ trong trận mưa khoảng 400mm, hồ Tả Trạch có thể cắt đỉnh lũ với mức mưa lớn 500mm. Cơ quan chuyên môn đã xây dựng 4 kịch bản vận hành liên hồ chứa ứng với lượng mưa từ 600 – 1.000mm, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Lãnh đạo UBND TP Huế hiện yêu cầu các xã, phường, đơn vị chức năng tổ chức trực ban theo dõi sát diễn biến thời tiết, duy trì lực lượng ứng trực 24/24, chủ động phương án phòng chống thiên tai trong bối cảnh thời tiết còn diễn biến phức tạp, nguy hiểm.