Người dân vụ sạt lở kinh hoàng ở chân Núi Cấm vẫn 'sống trong sợ hãi'!

TPO - 4 năm sau vụ sạt lở kinh hoàng núi Cấm ở thôn Chánh Thắng (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai), người dân sống dưới chân núi Cấm vẫn chưa thể di dời, trong khi khu tái định cư đã hoàn thành. Họ thực sự lo lắng mỗi khi mưa lớn.

Khu vực sạt lở núi Cấm. Ảnh: Trương Định

Năm 2021, vụ sạt lở kinh hoàng ở núi Cấm thôn Chánh Thắng (trước đây thuộc xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định nay thuộc xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) khiến một lượng lớn đất, đá từ đỉnh núi tràn xuống, vùi lấp vườn tược, nhà cửa, uy hiếp tính mạng và tài sản của hàng chục hộ dân.

Sau sự cố, UBND tỉnh Bình Định đã công bố tình huống khẩn cấp về tình trạng sạt lở tại đây, đồng thời phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu tái định cư di dời khẩn cấp các hộ dân trong vùng sạt lở, giao UBND huyện Phù Cát làm chủ đầu tư.

Khu dân cư sinh sống dưới chân núi Cấm.

Tròn 4 năm sau trận sạt lở, 64 hộ dân nằm trong diện di dời vẫn chưa thể đến nơi ở mới an toàn theo chủ trương, trong khi khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành.

Bà Nguyễn Thị Duôn (63 tuổi, thôn Chánh Thắng) cho biết, tại nơi ở cũ dù chính quyền địa phương đã xây dựng hệ thống mương để ngăn nước từ núi chảy trực tiếp vào khu dân cư, nhưng mỗi khi mưa lớn kéo dài, gia đình lại lo lắng.

Bà Nguyễn Thị Duôn mong muốn sớm di dời đến nơi ở mới.

Ký ức kinh hoàng năm đó với bà Đinh Thị Liền (62 tuổi) vẫn thường trực, chỉ cần nghe dự báo có mưa lớn là cả nhà lại thức trắng đêm, hoặc phải gói ghém đồ đạc đi ngủ nhờ ở nhà bà con cách xa chân núi.

"Khu tái định cư xây xong thấy khang trang, nghe bảo năm nay dời đi nhưng giờ chưa thấy đâu. Mỗi mùa mưa bão đến là gia đình tôi lại lo lắng, sống trong sợ hãi, mong sớm được an cư để yên tâm sinh sống", bà Lê Thị Kim Loan 69 tuổi, nói. Bà cũng bày tỏ mong muốn được nhà nước hỗ trợ hợp lý để người dân đảm bảo cuộc sống.

Cùng chung nỗi lo, ông Trương Thanh Tùng 59 tuổi nói thêm: "Vừa rồi xem ti vi thấy thiên tai ở miền Bắc càng thêm lo, vì nhà nằm gần khu vực sạt lở cũ của núi Cấm. Mưa lớn là vợ chồng không dám chợp mắt, phải thức canh vì lỡ có chuyện gì còn biết đường mà chạy”.

Mặc dù địa phương đã xây dựng tuyến mương thoát nước để ngăn nước tràn xuống khu vực dân cư, nhưng người dân nơi đây vẫn lo lắng khi mỗi mùa mưa bão đến.

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Cát Tiến, ước tính sơ bộ cần khoảng 100 tỷ đồng để hỗ trợ tài sản trên đất cho các hộ dân di dời. Trước đây, huyện Phù Cát (cũ) đã tổ chức kiểm đếm, tuy nhiên, hiện giờ không còn cấp huyện nữa. Hiện nay xã đã tiếp nhận hồ sơ để làm căn cứ tiến hành kiểm đếm thực tế hiện trạng hiện nay để xin bố trí vốn.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Võ Văn Trịnh - Chủ tịch UBND xã Cát Tiến (Gia Lai) cho biết, xã đã chỉ đạo thành lập tổ đánh giá, kiểm kê để lên phương án đền bù. Trên cơ sở đó, xã sẽ trình UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để sớm di dời người dân. Nếu xã có nguồn cũng sẽ hỗ trợ người dân trong việc di dời.