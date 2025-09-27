Người dân miền núi Nghệ An bất an vì sạt lở đất

TPO - Qua nhiều đợt bão lũ, một số xã miền Tây Nghệ An xuất hiện tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng, đe dọa đến nhà cửa, tài sản khiến người dân sống trong bất an, lo lắng.

Sống trong bất an lo lắng

Đầu tháng 9/2025, một diện tích lớn nhà ở kết hợp kinh doanh của gia đình anh Trần Văn Hải (trú thôn Thủy Khê, xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An) bất ngờ đổ sập xuống bờ sông Lam. May mắn sự việc xảy ra không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản trong gia đình anh Hải bị đổ xuống sông, hư hỏng.

Theo anh Hải, trước đây nhà của anh cách bờ sông vài chục mét. Những năm qua, nước sông Lam lấn sâu gây ra tình trạng sạt lở khiến khoảng cách nhà và sông bị thu hẹp. Đến nay, bờ sông bị sạt lở kéo theo một phần căn nhà của anh đổ sập xuống.

Căn nhà vừa là nơi ở và kinh doanh của anh Trần Văn Hải bị sạt lở một phần xuống sông Lam.

Tương tự gia đình anh Hải, hàng chục hộ dân khác sinh sống dọc theo sông Lam thuộc địa bàn xã Con Cuông cũng đang phải đối mặt với tình trạng sạt lở nghiêm trọng, khiến cuộc sống rơi vào cảnh bất an.

Theo thống kê sơ bộ, tại xóm Vĩnh Hoàn (xã Con Cuông), hiện có 18 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp do sạt lở đất. “Sạt lở đã tiến đến sát móng nhà, lo quá gia đình phải di dời. Nếu tình trạng này tiếp diễn, nhà cửa sẽ mất hết”, ông Nguyễn Văn Lộc (trú xóm Vĩnh Hoàn) nói.

Nhiều hộ dân sống ven sông Lam tại xã Con Cuông bị mất nhà, tài sản do sạt lở.

Không chỉ ở Con Cuông, nhiều hộ dân tại xã Tân Kỳ (Nghệ An) cũng đang đối mặt với nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Theo đó, sau bão số 5 vừa qua, ngọn đồi ở khu vực khối 1 (xã Tân Kỳ) xuất hiện vết nứt kéo dài hơn 100m, đe dọa trực tiếp đến 9 hộ dân với 35 nhân khẩu đang sinh sống. Những ngày qua thời tiết có mưa khiến người dân trên địa bàn càng thêm bất an lo lắng.

Địa phương vào cuộc

Theo thống kê sơ bộ từ cơ quan chức năng, toàn tỉnh Nghệ An hiện có hàng trăm điểm sạt lở, trong đó gần 300 điểm được đánh giá là nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến hàng nghìn hộ dân. Trước thực trạng sạt lở đất diễn ra nhiều, phức tạp, chính quyền địa phương các xã đã vào cuộc, lên các phương án nhằm khắc phục, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Nhiều xã miền núi Nghệ An xảy ra tình trạng sạt lở đồi núi, đe dọa đến các khu dân cư.

Ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Con Cuông cho biết, trên địa bàn xã có 26 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt nghiêm trọng tại thôn Vĩnh Hoàn. Trước thực trạng trên, xã đã có tờ trình gửi UBND tỉnh, đề xuất 2 phương án cấp thiết với tổng kinh phí dự kiến khoảng 38 tỷ đồng. Cụ thể, xã đề xuất phương án xây dựng khu tái định cư để người dân ổn định cuộc sống và phương án xây kè chống sạt lở nhằm bảo vệ khu dân cư.

“Địa phương chuẩn bị thực hiện xây kè tại khu vực sạt lở sông ở thôn Vĩnh Hoàn để đảm bảo an toàn cho các hộ dân. Ngoài ra, xã cũng đề xuất làm khu tái định cư rộng hơn 4ha tại thôn Vĩnh Hoàn để di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm”, ông Trần Anh Tuấn nói.

Người dân mong chính quyền địa phương sớm triển khai các dự án để ổn định cuộc sống.

Liên quan đến vấn đề sạt lở đất xảy ra trên địa bàn, ông Lê Viết Quý - Phó Chủ tịch xã Tân Kỳ cho biết, cả 2 điểm sạt lở đều nguy hiểm, trong đó khu vực ngọn đồi tại khối 1 được đánh giá đặc biệt nguy hiểm. Nếu thời tiết mưa lớn 3-4 ngày thì nguy cơ sạt lở rất lớn. Trước mắt, xã đã tuyên truyền, vận động người dân chủ động di dời khi có mưa to để đảm bảo an toàn tính mạng.

"Lâu dài cần có phương án xử lý triệt để các khu vực sạt lở hoặc bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Qua khảo sát bước đầu cho thấy, kinh phí khắc phục ước tính khoảng từ 5 đến 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện xã không có nguồn lực để triển khai, buộc phải đề nghị cấp trên hỗ trợ", ông Lê Viết Quý nói.