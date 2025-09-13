Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cận cảnh đoạn sạt lở bờ sông Hồng nghiêm trọng tại Phú Thọ

Đức Anh - Viết Hà

TPO - Những ngày qua, tại khu 12, xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng ven sông Hồng, khiến nhiều diện tích đất canh tác và công trình phụ trợ của người dân bị cuốn trôi.

Clip toàn cảnh khu vực sạt lở trên sông Hồng﻿ tại xã Tam Nông tỉnh Phú Thọ
4.jpg
Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, tại khu 12, xã Tam Nông, vết nứt và sạt lở kéo dài hàng chục mét, ăn sâu vào đất liền, có điểm lở rộng hơn 10 mét. Một số hộ dân sống gần khu vực cho biết tình trạng nứt đất xuất hiện từ đầu tháng 9, sau mưa lớn kéo dài, nhưng đến rạng sáng 12/9 thì diễn biến xói lở trở nên dữ dội, đất đá sụt xuống sông Hồng﻿ từng mảng lớn.
5.jpg
Chiều dài đoạn bị sạt lở﻿ khoảng 900m tại khu vực bãi giữa Hương Nộn đoạn từ Km72+400 đến Km73+300.
2.jpg
Khoảng 200m bờ vở sông là đất ở của dân bị sạt trong khu 12.
3.jpg
Các vị trí sạt lở nghiêm trọng đã được ghi nhận gồm khu Bến Gót và Đồng Sau sạt khoảng 200m chân kè, khu vực cống Cầu Trắng sạt trượt mái đê dài từ 8-10 m, khu bờ ngòi Dậu Dương dài khoảng 10 m, khu vực bãi Cửa Lãm sạt lở gần 900 m.
6.jpg
Đáng chú ý, vị trí sạt lở chỉ cách cầu Phong Châu﻿ khoảng 3km
7.jpg
Sạt lở lấn sâu vào phía trong khu dân cư, sát tường rào hộ gia đình số nhà 81, khu dân cư 12.
10.jpg
Đường bê tông ngõ xóm, tường rào bị nứt.
8.jpg
Xã Tam Nông đã phối hợp với cơ quan chuyên môn khảo sát địa chất, cắm mốc cảnh báo và lên phương án kè chống sạt lở khẩn cấp.
9.jpg
Trước diễn biến phức tạp của sạt lở, UBND tỉnh Phú Thọ﻿ đã ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm kịp thời khắc phục, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.
11.jpg
Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Hùng Sơn - Chủ tịch UBND xã Tam Nông cho biết, hiện đơn vị thi công đã bắt đầu đưa máy móc, vật liệu đến xử lý điểm sạt lở, tránh ảnh hưởng đến tuyến đê tả Hồng và đời sống người dân.
12.jpg
Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 5 gây mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có Phú Thọ khiến mực nước sông Hồng dâng cao trong khi phía hạ lưu xuống thấp, tạo dòng chảy xiết. Cùng với đó, bãi bồi non phía bờ tả lấn ra hơn nửa lòng sông khiến dòng chủ lưu áp sát bờ hữu, lòng sông bị xói sâu từ 5 đến 14m. Địa chất khu vực chủ yếu là đất cát pha đã khiến tình trạng sạt lở xảy ra nhanh và nguy hiểm.

Theo phản ánh của người dân khu 12 Hương Nộn xã Tam Nông, trước khi xảy ra vụ sập cầu Phong Châu (9/2024), trên sông Hồng đoạn xảy ra sạt lở hiện nay, tình trạng khai thác cát trái phép rất nhức nhối và báo chí đã từng phản ánh. Các đối tượng thường lợi dụng đêm tối hoặc khi lực lượng chức năng mỏng để đưa tàu hút cát vào khu vực chưa được cấp phép, gây sạt lở bờ sông và ảnh hưởng trực tiếp đến hoa màu, đất sản xuất của người dân. Người dân ở đây còn cho biết, chính tình trạng khai thác cát khiến lòng sông Hồng có đoạn bị tụt sâu hơn 17m.

Trả lời vấn đề này, ông Đỗ Hùng Sơn - Chủ tịch UBND xã Tam Nông cho biết, khu vực này có một mỏ cát đã được đấu giá nhưng chưa khai thác. Ông Sơn cho hay, hiện nay, nếu xuất hiện tàu cát, có thể là tàu từ nơi khác chở qua, chứ khu vực này không có tình trạng khai thác cát trái phép.

Đức Anh - Viết Hà
#sạt lở sông Hồng #Tam Nông #khai thác cát trái phép #bảo vệ đê điều #Phú Thọ #sạt lở đất #thiên tai

