Cận cảnh đoạn sạt lở bờ sông Hồng nghiêm trọng tại Phú Thọ

Theo phản ánh của người dân khu 12 Hương Nộn xã Tam Nông, trước khi xảy ra vụ sập cầu Phong Châu (9/2024), trên sông Hồng đoạn xảy ra sạt lở hiện nay, tình trạng khai thác cát trái phép rất nhức nhối và báo chí đã từng phản ánh. Các đối tượng thường lợi dụng đêm tối hoặc khi lực lượng chức năng mỏng để đưa tàu hút cát vào khu vực chưa được cấp phép, gây sạt lở bờ sông và ảnh hưởng trực tiếp đến hoa màu, đất sản xuất của người dân. Người dân ở đây còn cho biết, chính tình trạng khai thác cát khiến lòng sông Hồng có đoạn bị tụt sâu hơn 17m.

Trả lời vấn đề này, ông Đỗ Hùng Sơn - Chủ tịch UBND xã Tam Nông cho biết, khu vực này có một mỏ cát đã được đấu giá nhưng chưa khai thác. Ông Sơn cho hay, hiện nay, nếu xuất hiện tàu cát, có thể là tàu từ nơi khác chở qua, chứ khu vực này không có tình trạng khai thác cát trái phép.