Bờ sông Thao qua Phú Thọ sạt lở nghiêm trọng

TPO - Tình trạng sạt lở bờ vở đê Hữu Thao trên địa bàn xã Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) tiếp tục diễn biến phức tạp. Khu vực sạt lở ngày càng tiến sát vào nơi ở của các hộ dân, các vết nứt trên nền đường ngày càng lan rộng. Hiện chính quyền địa phương đã tiến hành di dời một hộ dân, nhiều hộ khác cũng được đưa vào diện nguy cơ cao, sẵn sàng di dời.

Tình trạng sạt lở bờ vở đê Hữu Thao diễn biến phức tạp.

Ngày 8/9, đoạn bờ vở đê Hữu Thao tiếp tục xảy ra sạt lở, lấn sâu vào phía trong khu dân cư, sát tường rào hộ gia đình số nhà 81, khu dân cư 12. Để bảo đảm an toàn cho người dân, UBND xã Tam Nông đã huy động lực lượng hỗ trợ một hộ dân khẩn cấp di dời ra khỏi vùng nguy hiểm. Ngoài ra, năm hộ khác sống gần bờ sông cũng được xác định có nguy cơ sạt lở cao.

Các vị trí sạt lở nghiêm trọng đã được ghi nhận gồm khu Bến Gót và Đồng Sau sạt khoảng 200m chân kè, khu vực cống Cầu Trắng sạt trượt mái đê dài từ 8-10 m, khu bờ ngòi Dậu Dương dài khoảng 10 m, khu vực bãi Cửa Lãm sạt lở gần 900 m.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp.

Ông Đỗ Hùng Sơn - Chủ tịch UBND xã Tam Nông - cho biết trước tình hình sạt lở phức tạp, xã đã chỉ đạo lực lượng quân sự, công an thiết lập các điểm chốt cảnh báo, dựng rào chắn bảo vệ, đồng thời phát thông báo thường xuyên trên hệ thống truyền thanh để cảnh báo người dân.

UBND xã cũng cử lực lượng trực tiếp theo dõi diễn biến sạt lở, phối hợp với dân quân và người dân di dời người và tài sản khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho các hộ dân vùng nguy cơ.

“Việc sạt lở bờ vở đê Hữu Thao sông là rất khẩn cấp, chúng tôi đã báo cáo với UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh và các cơ quan liên quan tiến hành ban bố tình trạng khẩn cấp, có biện pháp xử lý, bảo đảm an toàn cho người dân”, ông Đỗ Hùng Sơn nói.

Vết nứt bên đường gần bờ sông đang dần lan rộng.

Trước đó, ngày 3/9, xảy ra sạt lở nghiêm trọng đoạn bờ Hữu Thao thuộc khu 12, xã Hương Nộn cũ, nay là xã Tam Nông. Tình hình sạt lở sau đó diễn biến phức tạp, nước sông dâng cao. Đến nay đoạn bờ đê Hữu Thao khu 12 đã bị sạt lở khoảng 2 ha đất bãi và đất ở của người dân với tổng chiều dài khoảng 800 m, làm ảnh hưởng đến 30 hộ dân.

Trước diễn biến này, ngày 4/9, ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, yêu cầu xã Tam Nông khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách, bố trí lực lượng thường trực tại điểm xung yếu, hỗ trợ người dân di dời khi cần thiết. Đồng thời, các ngành chức năng được giao nhiệm vụ khảo sát, đề xuất phương án xử lý, gia cố kịp thời những đoạn đê bị sạt lở nghiêm trọng.

Chính quyền địa phương đặt biển cảnh báo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền địa phương nghiên cứu giải pháp tổng thể kè, gia cố, xử lý triệt để các đoạn bờ sông có nguy cơ cao. Mục tiêu là sớm đề xuất với UBND tỉnh phương án đầu tư, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, đồng thời ổn định đời sống, sản xuất cho các hộ dân ven sông.