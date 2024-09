Công an quận Bắc Từ Liêm lập 14 chốt cảnh báo người dân không ra khu vực đê nguy hiểm

TPO - Ngày 11/9, nước lũ trên sông Hồng dâng cao rất nhanh và nguy cơ ngập lụt trên địa bàn, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã chủ động thành lập 14 chốt cửa khẩu thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối không để nhân dân và các phương tiện đi ra ngoài khu vực đê sông Hồng và sông Nhuệ.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt là ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn khu vực thượng nguồn, dẫn đến nước lũ trên sông Hồng dâng cao rất nhanh, gây nguy cơ ngập lụt trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) có 4 phường nằm ngoài đê sông Hồng và 5 phường ngoài đê sông Nhuệ. Do đó, Công an quận Bắc Từ Liêm đã chủ động thành lập 14 chốt cửa khẩu thực hiện nhiệm vụ, huy động các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, tổ dân phố tuần tra cùng với Công an, thay nhau chốt 24/24 để nhắc nhở nghiêm cấm người dân vào khu vực nơi ở ngoài đê nguy hiểm.

Trước đó, từ chiều và tối và xuyên đêm 10/9, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an quận, Công an các phường cùng lực lượng dân quân tự vệ, quân sự phường đã và đang đồng hành, hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi tránh trú an toàn, đồng thời có phương án hỗ trợ khắc phục, gia cố các điểm đê xung yếu trong điều kiện mưa lũ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tại các điểm trọng yếu, Ban chỉ huy Công an quận đều có mặt tại hiện trường, các điểm xung yếu, ngập úng, có nguy cơ sạt lở để kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo các công tác cứu nạn, cứu hộ, di dời các hộ dân ra khỏi nơi có nguy cơ mất an toàn.

Đến nay, Công an quận Bắc Từ Liêm đã di dời 963 hộ với 4621 nhân khẩu ra khỏi nơi có nguy cơ mất an toàn đến các nhà văn hóa, trường học... trên địa bàn quận đảm bảo an toàn, cung cấp đồ ăn, nơi ngủ nghỉ trong thời gian sơ tán cho toàn bộ người dân.

Đồng thời đảm bảo nơi chứa tài sản, vật nuôi an toàn trong thời gian di dời để Nhân dân yên tâm thực hiện phòng chống bão lũ.