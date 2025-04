Quây rào cấm người, xe qua lại khu vực tòa nhà Hàm cá mập từ 7/4

TPO - Chiều 4/4 Sở Xây dựng Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức giao thông để phục vụ phá dỡ tòa nhà Hàm cá mập và đảm bảo trật tự, chống ùn tắc tại khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (trước tòa nhà Hàm cá mập) trong thời gian khoảng một tháng.

Kế hoạch của Sở Xây dựng cho biết, căn cứ biên bản kiểm tra hiện trường ngày 2/4 giữa liên ngành Sở Xây dựng - Công an thành phố - UBND quận Hoàn Kiếm và các bên có liên quan về việc thống nhất phương án phân luồng giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, Sở Xây dựng thông báo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực này.

Theo đó, trong thời gian bắt đầu từ ngày 7 đến 30/4, liên ngành thực hiện tổ chức rào chắn và hạn chế phương tiện lưu thông qua khu vực tuyến đường Lê Thái Tổ (phạm vi đối diện tòa nhà Hồng Vân - Long Vân ra đến đài phun nước của Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (trước tòa nhà Hàm cá mập).

Trong thời gian trên, các phương tiện có nhu cầu đi qua khu vực đường Lê Thái Tổ - phạm vi đối diện tòa nhà Hồng Vân - Long Vân ra đến đài phun nước của Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (trước tòa nhà Hàm cá mập) đi theo hướng: Hàng Gai - Lương Văn Can – Lê Thái Tổ.

Các phương tiện từ phố Hàng Bông, Hàng Gai đi Lê Thái Tổ đi theo hướng: Hàng Bông - Hàng Gai - Lương Văn Can - Lê Thái Tổ.

Giao Thanh tra Sở Xây dựng bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện lưu thông theo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông. Đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố, phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

UBND Quận Hoàn Kiếm, chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí barie rào chắn khoanh vùng trước khu vực Quảng trường, bố trí lực lượng phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng, Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.