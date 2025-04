Hà Nội công bố tình huống sạt lở khẩn cấp bờ sông Đuống qua Long Biên

TPO - Cung sạt tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên kéo khoảng 120m, ăn sâu vào bãi 50m khiến một số nhà ở tạm, công cụ phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhà dân bị sạt xuống sông.

UBND thành phố Hà Nội vừa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Đuống tương ứng K0+000 đê hữu Đuống, thuộc địa bàn tổ 38, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.

Theo đó, diễn biến sạt lở bờ sông đã diễn ra rất nhanh và mạnh sau cơn bão số 3 với cung sạt khoảng 120m, cung sạt thẳng đứng và ăn sâu vào bãi khoảng 50m, làm cho 1 lán tạm, xe cải tiến và một số công cụ phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhà dân bị sạt xuống sông. Cung sạt cách khu vực nhà dân khoảng 35m; hai bên cung sạt có một số hộ dân sinh sống. Sự cố sạt lở đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất; an toàn của người và tài sản của nhân dân sinh sống trong khu vực. Sự cố sạt lở có xu hướng tiếp tục phát triển nếu không được xử lý kịp thời và ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản và tính mạng của người dân sinh sống gần khu vực sạt lở.

Để ngăn chặn, khắc phục hậu quả do sạt lở, UBND thành phố Hà Nội giao UBND quận Long Biên chủ trì, phối hợp với Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai duy trì thực hiện việc cảnh báo, hạn chế người dân qua lại tại khu vực sự cố sạt lở; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn theo phương châm 4 tại chỗ, có biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế cao nhất sự phát triển của cung sạt và đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân trong khu vực sạt lở. Đồng thời, phối hợp cùng với đơn vị quản lý công trình tổ chức tăng cường kiểm tra, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố. Trường hợp phát hiện nguy cơ mất an toàn đê điều báo cáo ngay về Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của thành phố.

Hà Nội cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp với UBND quận Long Biên trong việc theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, tổ chức xử lý giờ đầu theo phương châm 4 tại chỗ, thực hiện biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế cao nhất sự phát triển của các sự cố; thông báo rộng rãi tình huống khẩn cấp trên.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND thành phố về việc tham mưu, báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và đề xuất công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai. Tham mưu trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai...