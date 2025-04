Công an làm việc với người đàn ông cầm búa đập biển báo giao thông trên phố

TPO - Một người đàn ông dùng búa đập phá các biển báo giao thông trên tuyến đường ở TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Công an đã vào cuộc xác minh, xử lý.

Ngày 26/4, một lãnh đạo Công an phường Tân Lập (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang làm việc để xử lý người đàn ông vác búa tạ đập phá biển báo giao thông trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải đoạn video, ghi lại cảnh một người đàn ông dùng búa đập phá biển báo giao thông trên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn qua phường Tân Lập). Sau đó, người đàn ông này điều khiển xe máy đi.

Chiều 26/4, Công an Phường Tân Lập phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk xác định được người đàn ông vác búa đập phá biển báo giao thông là T.C.C (37 tuổi, trú phường Tân Lập).

Tại cơ quan công an, ông C khai nhận do ảnh hưởng tâm lý nên ngày 25/4 đã dùng búa tạ đập phá biển báo giao thông trên trục đường này.

Thời điểm làm việc tại cơ quan, công an đã kiểm tra chất ma túy đối với ông C nhưng người này âm tính với ma tuý.