Khởi tố nhân viên tham ô 15 tấn hạt điều của công ty

Ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Anh (38 tuổi, trú tại phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Kim Anh

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Kim Anh là nhân viên làm việc tại Phòng kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Huy Trí (tại khu phố Long Điền 2, phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai).

Ngày 16/4, Công ty giao cho Nguyễn Thị Kim Anh 350 bao hạt điều với tổng trọng lượng 15 tấn, giá trị trên 2,8 tỷ đồng để chuyển đến cơ sở bắn màu tiến hành xử lý bắn size, bắn màu đối với lô hàng trên. Tuy nhiên, sau khi nhận hạt điều, Nguyễn Thị Kim Anh không thực hiện việc chuyển giao cho cơ sở bắn màu mà chiếm đoạt toàn bộ số hạt điều trên, đem đi thế chấp với số tiền trên 1,9 tỷ đồng.

Phát hiện sự việc, Công ty Huy Trí nhiều lần liên hệ với Nguyễn Thị Kim Anh để yêu cầu trả lại số hạt điều trên nhưng đối tượng này nhiều lần hứa hẹn mà không thực hiện.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Kim Anh còn lợi dụng sự tin tưởng của Công ty Huy Trí, nhiều lần tạm ứng tiền của Công ty để nhập hạt điều nhân trắng với tổng số tiền trên 5,8 tỷ đồng. Sau khi nhận được số tiền trên, Kim Anh không nhập hàng như thỏa thuận mà chiếm đoạt hết số tiền trên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.