Pháp luật

Nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty làm lộ phí sang Campuchia 'đổi đời'

Thành Đạt
TPO - Ngày 7/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Khắc Thành (SN 1983, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), nhân viên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao hàng nhanh về hành vi tham ô tài sản.

Trước đó, tháng 5/2022, Công an tỉnh Lào Cai nhận được tin báo từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao hàng nhanh về việc nhân viên Đỗ Khắc Thành có dấu hiệu chiếm đoạt tiền của đơn vị. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đã xác định: Thành vào làm việc tại bưu cục của công ty tại phường Phố Mới (nay là phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) từ tháng 3/2022. Trong thời gian công tác, Thành chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ nên không có thu nhập.

Đến ngày 9/5/2022, khi nhận được lời mời sang Campuchia làm việc với mức lương 20-30 triệu đồng/tháng, Thành nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty để làm chi phí đi lại. Cùng ngày, Thành được giao thu nhận tổng cộng hơn 116,2 triệu đồng từ các nhân viên giao hàng tại bưu cục số 148 đường Hoàng Quốc Việt (phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai).

12196.jpg
Đối tượng Đỗ Khắc Thành. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Theo quy định, toàn bộ số tiền này phải được nộp về công ty. Tuy nhiên, Thành chỉ chuyển 42,23 triệu đồng, còn lại hơn 74 triệu đồng đã chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Khắc Thành về tội Tham ô tài sản theo khoản 1 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an chưa thông tin chi tiết, trong thời gian từ năm 2022 đến nay, Thành đã đi đâu, làm gì. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thành Đạt
