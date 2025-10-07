Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ gần 200 đối tượng lừa đảo

TPO - Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an các địa phương triệt phá hàng loạt chuyên án lớn, trong đó có nhiều vụ bắt giữ gần 200 đối tượng chuyên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an), cho biết tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tuy giảm về số vụ so với cùng kỳ, song các vụ lừa đảo trên không gian mạng lại chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu tội phạm, lên tới 59%.

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an), thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: Phạm Nam.

“Đây là loại tội phạm ẩn danh, hoạt động xuyên quốc gia, gây thiệt hại tương đối lớn về tài sản và rất khó kiểm soát”, Đại tá Lê Khắc Sơn nhấn mạnh.

Theo thống kê, phần lớn các đối tượng lừa đảo trực tuyến sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội, hoặc giả mạo tổ chức, cơ quan nhà nước, ngân hàng, công ty tài chính… để chiếm đoạt tài sản của người dân. Đáng chú ý, nhiều vụ việc có sự tham gia của đối tượng là người nước thứ ba, hoạt động có tổ chức và thường lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, hiếu kỳ của người dùng mạng để thực hiện hành vi phạm tội. “Hiện có hơn 193 quốc gia đang quan tâm, phối hợp xử lý vấn nạn tội phạm mạng. Việt Nam cũng nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng rõ rệt khi loại tội phạm này gia tăng về tính chất xuyên biên giới, sử dụng thủ đoạn tinh vi”, ông Sơn thông tin thêm.

Trong thời gian qua, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an các địa phương triệt phá hàng loạt chuyên án lớn, trong đó có nhiều vụ bắt giữ gần 200 đối tượng chuyên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Qua các vụ án cho thấy, phần lớn nạn nhân là người cao tuổi, dễ bị dụ dỗ bởi các chiêu trò như trúng thưởng, hoàn tiền, đầu tư lợi nhuận cao hoặc bị đe dọa giả danh công an, viện kiểm sát.

Đại tá Lê Khắc Sơn khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, hoặc chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ trên mạng. Đồng thời, ông nhấn mạnh: “Cơ quan Nhà nước không bao giờ làm việc qua điện thoại hay mạng xã hội. Mọi thông tin chính thống đều được thông báo qua chính quyền địa phương, văn bản hành chính hoặc kênh truyền thông chính thức.



Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, thời gian tới, lực lượng công an sẽ tăng cường phối hợp quốc tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong truy vết, bóc gỡ đường dây lừa đảo trực tuyến, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kỹ năng tự bảo vệ cho người dân, đặc biệt là nhóm người cao tuổi và người sử dụng công nghệ hạn chế.