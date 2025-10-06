Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bộ Công an biểu dương thành tích bắt nghi phạm dùng súng giết chết 3 người ở Đồng Nai

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 6/10, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, có thư khen biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của Cục Cảnh sát hình sự, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP HCM, các đơn vị, địa phương đã phối hợp, nhanh chóng bắt giữ đối tượng manh động, liều lĩnh dùng súng giết chết 3 người trong một gia đình tại xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Thư khen nêu rõ: Lãnh đạo Bộ Công an nhận được báo cáo: Ngày 2/10, tại thôn 6, xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ án tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng manh động, liều lĩnh dùng súng giết chết ba người trong cùng một gia đình, cướp tài sản, gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận nhân dân.

screen-shot-2025-10-06-at-160535.png
Lực lượng công an bắt giữ đối tượng dùng súng giết chết 3 người trong một gia đình tại xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao độ và sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của công an các đơn vị, địa phương, sau hơn 2 ngày từ khi tiếp nhận tin báo, mặc dù thông tin từ hiện trường phục vụ hoạt động điều tra rất hạn chế, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP HCM phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự khẩn trương tổ chức điều tra.

Đến 15h30 ngày 5/10 đã bắt giữ được đối tượng gây án, thu giữ súng cùng nhiều vật chứng của vụ án. "Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm cao, mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP HCM, Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự trong phối hợp triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Kết quả điều tra, khám phá vụ án đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an, góp phần chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII", nội dung thư khen nêu.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc của các cán bộ, chiến sĩ. Đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý nghiêm đối tượng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Trước đó, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hoá, thường trú tỉnh Bình Phước cũ), nghi phạm trong vụ dùng súng bắn chết 3 người trong một gia đình ở xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Bước đầu Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cảnh sát xác định, nghi phạm nghiện game nặng và khai động cơ sát hại vợ chồng ông Đỗ Duy Thiên, chủ cơ sở thu mua nông sản ở xã Đắk Nhau, và cháu ngoại là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi".

Minh Đức
#bắt giữ nghi phạm dùng súng giết người #công an Đồng Nai truy bắt tội phạm #chiến công của lực lượng công an #vụ án giết người tại Đồng Nai #thành tích bắt giữ phạm nhân #xử lý tội phạm bằng súng #nỗ lực của Cục Cảnh sát hình sự #đấu tranh phòng chống tội phạm #biểu dương thành tích công an #ổn định an ninh trật tự

Xem thêm

Cùng chuyên mục