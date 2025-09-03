Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi Thư khen Công an các đơn vị, địa phương

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang vừa có Thư khen gửi Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đã vô hiệu hoá mọi âm mưu chống phá, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong Thư, Bộ trưởng nêu rõ: Thời gian qua, đặc biệt từ đầu tháng 8/2025 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước đã bám sát và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch, phương án, mệnh lệnh chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an; huy động cao độ lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; kiên quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; đồng thời thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, quản lý vũ khí, vật liệu nổ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang.

Nhờ đó, lực lượng Công an đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trọng tâm là Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự luôn gắn liền với việc tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được thụ hưởng, hòa mình trong Ngày hội non sông. Nhiều sáng kiến thiết thực của lực lượng Công an đã được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Các khối diễu binh, diễu hành đã tích cực tập luyện, góp phần quan trọng vào thành công chung của Lễ kỷ niệm.

Những thành tích, kết quả đó là sự nỗ lực, phấn đấu không quản khó khăn, gian khổ của Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là Công an Hà Nội và các cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành. Hình ảnh người Công an cách mạng sáng ngời phẩm chất “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, thể hiện rõ kỷ luật, sự chuyên nghiệp, tinh thần nhân văn và gần dân.

Bộ trưởng khẳng định, những kết quả đạt được có được là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cùng sự ủng hộ, đùm bọc và chấp hành pháp luật của nhân dân. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường an ninh, an toàn, trật tự, kỷ cương.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được; trân trọng cảm ơn sự phối hợp, ủng hộ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bộ trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của đồng chí, đồng bào trong thời gian tới.

Chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trọng tâm là Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, đã được bảo vệ an toàn tuyệt đối.



“Đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; phát huy những kết quả, thành tích đạt được để lập thêm nhiều chiến công mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó”, Thư khen nhấn mạnh.