Bắt giữ đối tượng nổ súng giữa đường

TPO - Một người đàn ông trú tại xã miền núi A Lưới 1 (TP Huế) nổ súng chỉ thiên giữa đường gây hoang mang xóm làng vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra.

Sáng 3/10, lực lượng chức năng xã A Lưới 1 (TP Huế) vào cuộc điều tra vụ một người đàn ông nổ súng giữa đường khiến nhiều dân làng hoảng sợ.

Trước đó, vào tối 2/10, tại thôn A Niêng Lê Triêng 1, xã A Lưới 1, người dân bất ngờ nghe tiếng súng nổ. Một cán bộ UBND xã cũng xác nhận, thời điểm đó ông ở nhà thì nghe tiếng súng.

Nhiều người trong thôn A Niêng Lê Triêng 1 lần theo tiếng súng để kiểm tra thì phát hiện Hồ Thanh Xà (SN 1984, trú cùng thôn) đang đứng trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã A Lưới 1, tay cầm một khẩu súng. Sau khi nổ súng chỉ thiên, Xà đứng trên đường một lúc rồi bỏ chạy.

Được biết, Hồ Thanh Xà mồ côi cha mẹ, sống cùng chú ruột, trước đây mưu sinh bằng nghề săn bắn động vật rừng. Trong sáng 3/10, lực lượng chức năng địa phương đã tạm giữ Hồ Thanh Xà để điều tra, làm rõ vụ việc.