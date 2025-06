Khởi tố 4 bị can 2 lần nổ súng vào nhà dân ở Cà Mau

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can đã 2 lần nổ súng vào nhà dân, gây náo loạn khu dân cư.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam đối với 4 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, các bị can gồm: Trần Minh Thường (33 tuổi); Nguyễn Minh Đạt (28 tuổi); Trần Trung Tính (37 tuổi) và Tăng Phúc Lâm (cùng ngụ huyện Trần Văn Thời, Cà Mau)

Theo điều tra ban đầu, chiều tối 25/4, P.V.E. (29 tuổi) bị nhóm của N. (ngụ cùng huyện Trần Văn Thời) chém thương tích. Khi biết vụ việc, Thường, Đạt, Tính và Lâm (bạn E.) mang súng đi tìm và nghi ngờ nhóm của N. đang ở nhà ông T. (cùng huyện), nên dùng súng bắn nhiều phát vào nhà.

Nổ súng xong nhóm trên rồi đi, nhưng chỉ lúc sau quay lại nổ súng lần thứ 2 vào nhà ông T. May mắn, cả 2 lần nổ súng không trúng ai, nhưng gây náo loạn khu dân cư.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định, vụ nổ súng bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân, mang tính bộc phát. Khẩu súng sử dụng trong vụ việc hiện chưa thể xác định chủng loại, do các đối tượng đã vứt xuống sông phi tang.

Tuy nhiên, tại hiện trường thu giữ được đầu đạn súng quân dụng.

Bước đầu, công an xác định khẩu súng và đạn được nhóm trên mua qua mạng xã hội.

Cơ quan điều tra cũng xác định, vụ việc xảy ra trong trạng thái thiếu kiểm soát, không có sự bàn bạc hay phân công nhiệm vụ cụ thể, không có bị can nào giữ vai trò chủ mưu.