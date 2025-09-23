Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Phát hiện lô vũ khí ‘khủng’ sau vụ nổ súng thị uy trên phố

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do mâu thuẫn giao thông, Thắng về phòng trọ lấy súng, quay lại bắn chỉ thiên 3 phát rồi bỏ về. Qua điều tra, công an phát hiện Thắng cất giữ lô vũ khí “khủng” với súng dạng rulo, súng lục dạng K54, K59, nhiều hộp đạn.

tien-phong.jpg
Lô vũ khí của Thắng cất giữ ở phường An Phú.

Ngày 22/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công an phường Hội Phú đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng với Trần Huy Thắng (SN 2000, trú tại xã Ia Dơk, Gia Lai; thuê trọ ở số 431 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú) về hành vi Mua bán trái phép công cụ hỗ trợ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h20 ngày 21/8, tại đoạn giao nhau ở hẻm số 376 đường Trường Chinh (phường Hội Phú), anh T.T.H. (SN 1993, trú hẻm 376 đường Trường Chinh) và Thắng, xảy ra mâu thuẫn vì va chạm giao thông, xúc phạm nhau.

Bực tức, Thắng điều khiển xe máy chạy về phòng trọ tại số 431 Nguyễn Viết Xuân lấy khẩu súng bắn đạn hơi cay (ZORAKI 914), bên trong hộp tiếp đạn có 8 viên đạn rồi điều khiển xe máy quay trở lại. Thấy xe ô tô của anh H. đang dựng trước dãy trọ thuộc hẻm 376 đường Trường Chinh, Thắng liền rút súng ra bắn chỉ thiên 3 phát rồi điều khiển xe máy chạy về nhà cất giấu khẩu súng.

Nhận tin báo, Công an phường Hội Phú đã triển khai lực lượng xác minh nguồn tin và truy tìm đối tượng nổ súng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 21h ngày 22/8, Công an phường đã phát hiện, bắt giữ Thắng.

1.jpg
Thắng tại địa điểm cất lô vũ khí.

Lực lượng công an khám xét phòng trọ của Thắng, phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn hơi cay ZORAKI 914 bên trong hộp tiếp đạn còn 5 viên đạn. Đặc biệt, Công an còn thu giữ thêm 15 khẩu súng các loại (gồm súng dạng rulo, súng lục dạng K54, K59), 23 hộp đạn hơi cay và đạn nổ mỗi hộp chứa 50 viên và 5 hộp tiếp đạn rời nhiều chủng loại khác nhau.

Bước đầu, Thắng khai nhận từ tháng 3 đến nay đã lên mạng xã hội đặt mua 21 khẩu súng bắn đạn hơi cay và 21 hộp đạn hơi cay (1.005 viên), 4 hộp đạn nổ (200 viên). Sau khi mua được số súng Thắng mang về cất giấu tại phòng trọ. Sau đó, Thắng lên mạng xã hội rao và đã bán được 5 khẩu súng, đạn cho 5 cá nhân ở nhiều tỉnh khác nhau, còn lại chưa tiêu thụ được thì bị phát hiện, thu giữ.

Tiền Lê
#vũ khí #bắt giữ #Gia Lai #mâu thuẫn giao thông #bắn chỉ thiên #súng hơi cay #tổng tài #rulo #buôn bán vũ khí #Trần Huy Thắng

Xem thêm

Cùng chuyên mục