Đà Nẵng tạm giữ một người nước ngoài rút súng thị uy ‘đối thủ’ tại quán bar

TPO - Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông V.J.A (SN 1988, quốc tịch nước ngoài) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”.

Trước đó, ngày 11/9, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị T.T (SN 1984, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về việc tại quán bar S.R (đường An Thượng 32, phường Ngũ Hành Sơn) có 1 nam giới người nước ngoài rút từ trong túi quần ra 1 vật giống súng, sau đó cất vào lại rồi bỏ đi.

Nhận thấy vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự chỉ đạo, phân công lực lượng trinh sát tiến hành, điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát nhanh chóng phát hiện người nước ngoài có nhiều đặc điểm nghi vấn đang lẩn trốn tại căn hộ trên đường Lê Cao Lãng, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Đến 0h30 phút ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP và Công an phường Ngũ Hành Sơn, Công an phường Cẩm Lệ tiến hành kiểm tra hành chính tại địa chỉ trên.

Đối tượng V.J.A làm việc với lực lượng Công an TP Đà Nẵng﻿

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện trong tủ quần áo tại tầng 2 căn nhà nơi ông V.J.A. đang ở có 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại, trong hộp tiếp đạn có 12 viên đạn.

Tiến hành đấu tranh, người này khai nhận khẩu súng trên được mua tại Campuchia với giá 700USD vào cuối năm 2024 nhằm mục đích phòng thân.

Theo đó, vào rạng sáng ngày 5/9/2025, ông này cùng con gái đến quán bar S.R và xảy ra mâu thuẫn với một người nước ngoài (không rõ nhân thân). Sau khi về nơi ở tại đường Lê Cao Lãng và lấy khẩu súng người này đã quay lại quán bar, rút súng ra “dằn mặt” đối thủ rồi bỏ đi.

Công an TP Đà Nẵng cho biết, theo khai nhận, V.J.A. đã nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2019. Từ đó đến nay, người này đã sinh sống ở nhiều tỉnh thành tại Việt Nam. Đến khoảng tháng 4/2025 thì chuyển đến TP Đà Nẵng và sinh sống tại căn hộ cho thuê trên đường Lê Cao Lãng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ đối với V.J.A. về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng. Đồng thời, tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.