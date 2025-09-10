Lĩnh án tù vì giấu súng đạn do bố để lại

TPO - Ngày 10/9, tại trụ sở Công an xã Tân Tri thuộc huyện Bắc Sơn cũ, Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Lạng Sơn tổ chức phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Triệu Tiến Tài (SN 1991) trú tại thôn Yên Mỹ, xã Tân Tri về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, năm 2018, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, Triệu Tiến Tài phát hiện trên gác trong nhà có 1 khẩu súng cùng 5 viên đạn do bố để lại (bố của Tài đã mất năm 2012). Tài không giao nộp cho cơ quan chức năng mà đem cất giấu gần chỗ để thóc trong nhà. Sau đó, Tài mang khẩu súng cùng 5 viên đạn lên rừng săn bắn rồi lại mang về nhà cất giấu.

Quang cảnh phiên tòa xét xử lưu động ở xã Tân Tri, tỉnh Lạng Sơn.

Giữa tháng 5/2025, qua công tác nghiệp vụ và trình báo của người dân, lực lượng chức năng địa phương phát hiện và lập biên bản tạm giữ khẩu súng trên. Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng, khẩu súng Tài tàng trữ thuộc vũ khí quân dụng và vẫn còn sử dụng được. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra và đề nghị truy tố Tài về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí dân dụng.

Bị cáo Triệu Tiến Tài ra tòa lĩnh án.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội đồng thời tỏ rõ sự ăn năn hối cải. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Triệu Tiến Tài 1 năm 6 tháng tù giam.

Việc Tòa án Nhân dân khu vực 3 Lạng Sơn đem vụ án ra xét xử lưu động, kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, tạo sức răn đe, phòng ngừa chung, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.