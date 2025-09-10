Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Lĩnh án tù vì giấu súng đạn do bố để lại

Nguyễn Duy Chiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 10/9, tại trụ sở Công an xã Tân Tri thuộc huyện Bắc Sơn cũ, Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Lạng Sơn tổ chức phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Triệu Tiến Tài (SN 1991) trú tại thôn Yên Mỹ, xã Tân Tri về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, năm 2018, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, Triệu Tiến Tài phát hiện trên gác trong nhà có 1 khẩu súng cùng 5 viên đạn do bố để lại (bố của Tài đã mất năm 2012). Tài không giao nộp cho cơ quan chức năng mà đem cất giấu gần chỗ để thóc trong nhà. Sau đó, Tài mang khẩu súng cùng 5 viên đạn lên rừng săn bắn rồi lại mang về nhà cất giấu.

tp-h2.jpg
Quang cảnh phiên tòa xét xử lưu động ở xã Tân Tri, tỉnh Lạng Sơn.

Giữa tháng 5/2025, qua công tác nghiệp vụ và trình báo của người dân, lực lượng chức năng địa phương phát hiện và lập biên bản tạm giữ khẩu súng trên. Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng, khẩu súng Tài tàng trữ thuộc vũ khí quân dụng và vẫn còn sử dụng được. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra và đề nghị truy tố Tài về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí dân dụng.

tp-h1.jpg
Bị cáo Triệu Tiến Tài ra tòa lĩnh án.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội đồng thời tỏ rõ sự ăn năn hối cải. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Triệu Tiến Tài 1 năm 6 tháng tù giam.

Việc Tòa án Nhân dân khu vực 3 Lạng Sơn đem vụ án ra xét xử lưu động, kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, tạo sức răn đe, phòng ngừa chung, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Nguyễn Duy Chiến
#tàng trữ vũ khí quân dụng #súng đạn trong thóc #tòa án xử lý tội phạm vũ khí #pháp luật về quản lý vũ khí #xét xử lưu động tại Lạng Sơn #truy tố tội tàng trữ trái phép #nghiêm trị hành vi sử dụng vũ khí #ý thức chấp hành pháp luật #phòng ngừa tội phạm vũ khí #giám định vũ khí quân dụng

Xem thêm

Cùng chuyên mục