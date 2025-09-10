Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Google News

Ukraine nói hơn 100 linh kiện nước ngoài được phát hiện trong vũ khí Nga

Quỳnh Như

TPO - Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) cho biết, hơn 100 linh kiện nước ngoài được tìm thấy trong máy bay không người lái và tên lửa mà Nga sử dụng trong các cuộc tấn công vào nước này.

Các chuyên gia từ nhiều viện nghiên cứu của Ukraine xác định được hơn 100 thành phần nước ngoài trong máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Nga. Trong số đó có các linh kiện được sản xuất tại Nhật Bản, Hà Lan, Thụy Sĩ, Đức và Nam Phi.

Trong số những mẫu được công bố, các chuyên gia cho biết linh kiện nước ngoài được phát hiện bên trong máy bay không người lái tấn công Geran-2 và Korsar, cùng tên lửa hành trình Kh-69.

"Để gia tăng các cuộc tấn công Ukraine, Nga không ngừng hiện đại hóa vũ khí, đặc biệt là UAV Geran-2. Trong một số trường hợp, quá trình hiện đại hóa được thực hiện với sự tham gia của quốc gia khác", báo cáo từ DIU nêu rõ.

2962be52-f3d6-4919-bc90-8dc63c36dfa5-2338.jpg

Việc Nga sử dụng máy bay không người lái mang đầu đạn nhiệt áp do nước ngoài sản xuất đã được ghi nhận. Bên cạnh đó, Nga còn trang bị cho các UAV những đầu đạn nổ lõm sản xuất trong nước, loại đầu đạn được thiết kế để xuyên phá các hầm trú ẩn kiên cố.

Tình báo Quốc phòng Ukraine lưu ý rằng, trong cả hai trường hợp trên, máy bay không người lái của Nga đều sử dụng cảm biến tiếp xúc để kích nổ.

"Chúng tôi đã ghi nhận một số UAV sử dụng đầu đạn chứa bi kim loại và có khả năng kích nổ không tiếp xúc khi nhận được tín hiệu từ cảm biến quang học (máy đo khoảng cách laser) ở một khoảng cách nhất định so với mục tiêu", DIU nhấn mạnh.

Quỳnh Như
Pravda
