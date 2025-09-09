Nga lên kế hoạch tấn công 3 khu vực của Ukraine

TPO - Nga được cho là đã đặt ra một số hướng tiến công và mục tiêu ưu tiên trên tiền tuyến trong mùa thu năm nay, bao gồm việc giành quyền kiểm soát 3 khu vực trọng yếu Pokrovsk, Kupiansk và Zaporizhzhia, RBC-Ukraine đưa tin.

Theo RBC-Ukraine, trong những tuần tới, áp lực từ Nga dự kiến ​​sẽ gia tăng trên tiền tuyến tại khu vực Dobropillia, nằm ở phía bắc Pokrovsk. Trước đó, vào tháng 8, một số nhóm binh sĩ của đối phương đã thâm nhập sâu khoảng 10 km vào phía sau các vị trí phòng thủ của quân đội Ukraine tại khu vực này.

Mặc dù lực lượng vũ trang Ukraine đã tạm thời ổn định tình hình tại khu vực nhưng địa bàn vẫn được đánh giá là có lợi cho lực lượng chiếm đóng Nga. Khu vực này có thể cho phép quân đội Nga bao vây Pokrovsk, tạo điều kiện tiến về hướng Kramatorsk - Kostiantynivka.

Ngoài các mục tiêu kể trên, một số nguồn tin cho rằng Nga cũng sẽ thúc đẩy một mũi tiến công theo hướng Lyman. Tháng trước, lực lượng Nga đã tiến vào Serebrianskyi và kiểm soát hai bờ sông Zherebets.

Hướng Lyman được xem là chìa khóa giúp Nga mở rộng phạm vi kiểm soát ở phía bắc tỉnh Donetsk, nơi họ chưa ghi nhận bất kỳ thành công đáng kể nào kể từ khi khởi động chiến dịch tấn công chiến lược vào mùa thu năm 2023.

RBC-Ukraine lưu ý rằng, một mục tiêu khác của quân đội Nga trong giai đoạn thu đông sẽ là giành quyền kiểm soát Kupiansk. Sau hai năm tấn công thành phố này, quân đội Nga đã giành được chỗ đứng ở vùng ngoại ô phía bắc, nhưng đã bị đẩy lùi khỏi khu vực tây bắc. Tuy nhiên, các nguồn tin quân sự nhận định mối đe dọa đối với Kupiansk trong những tháng tới là rất cao.

Kế hoạch của Nga đối với khu vực Zaporizhzhia trong chiến dịch thu đông được cho là tập trung vào việc gia tăng áp lực trên ba hướng cùng lúc. Nga dự kiến sẽ đẩy mạnh các hoạt động từ nam lên bắc nhằm san phẳng tuyến phòng thủ dọc theo Stepnohirsk - Orikhiv - Huliaipole.