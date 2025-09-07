Hơn 800 UAV tấn công Ukraine trong một đêm

TPO - Nga đã phóng hơn 800 máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Ukraine, đánh trúng 33 địa điểm. Đây là số lượng vũ khí lớn nhất mà quân đội Nga phóng vào Ukraine trong một đêm kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Không quân Ukraine đưa tin, Nga đã tiến hành cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn vào lãnh thổ Ukraine, phóng số lượng kỷ lục tên lửa và máy bay không người lái trong đêm ngày 6, rạng sáng 7/9.

Theo cơ quan này, quân đội Nga đã phóng tổng cộng 810 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) từ Kursk, Bryansk, Millerovo, Oryol, Shatalovo, Primorsko-Akhtarsk, Hvardiiske và Chauda ở Crimea. Trong khi đó, 9 tên lửa hành trình Iskander-K được phóng từ Kursk và 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M phóng từ Crimea.

Lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn và vô hiệu hóa 747 UAV và 4 tên lửa. 9 tên lửa và 54 UAV đã đánh trúng vào 33 địa điểm. Mảnh vỡ từ các vũ khí phóng đi đã rơi xuống 8 địa điểm khác. Cuộc tấn công vẫn đang diễn ra, với một số UAV vẫn đang trong không phận Ukraine.

Phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Trong một tuyên bố mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ đêm ngày 6/9 đến 6h30 ngày 7/9 các hệ thống phòng không Nga đã phá hủy và đánh chặn 69 máy bay không người lái của Ukraine.

Trước đó, vào đêm ngày 8, rạng sáng 9/7, Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng 741 vũ khí trên không, trong đó, hệ thống phòng không của Ukraine đã vô hiệu hóa 718 mục tiêu.