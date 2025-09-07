Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Hơn 800 UAV tấn công Ukraine trong một đêm

Quỳnh Như

TPO - Nga đã phóng hơn 800 máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Ukraine, đánh trúng 33 địa điểm. Đây là số lượng vũ khí lớn nhất mà quân đội Nga phóng vào Ukraine trong một đêm kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Không quân Ukraine đưa tin, Nga đã tiến hành cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn vào lãnh thổ Ukraine, phóng số lượng kỷ lục tên lửa và máy bay không người lái trong đêm ngày 6, rạng sáng 7/9.

Theo cơ quan này, quân đội Nga đã phóng tổng cộng 810 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) từ Kursk, Bryansk, Millerovo, Oryol, Shatalovo, Primorsko-Akhtarsk, Hvardiiske và Chauda ở Crimea. Trong khi đó, 9 tên lửa hành trình Iskander-K được phóng từ Kursk và 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M phóng từ Crimea.

fc8369d0-998e-4d12-a48c-6bbe08fc9c89.jpg

Lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn và vô hiệu hóa 747 UAV và 4 tên lửa. 9 tên lửa và 54 UAV đã đánh trúng vào 33 địa điểm. Mảnh vỡ từ các vũ khí phóng đi đã rơi xuống 8 địa điểm khác. Cuộc tấn công vẫn đang diễn ra, với một số UAV vẫn đang trong không phận Ukraine.

Phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Trong một tuyên bố mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ đêm ngày 6/9 đến 6h30 ngày 7/9 các hệ thống phòng không Nga đã phá hủy và đánh chặn 69 máy bay không người lái của Ukraine.

Trước đó, vào đêm ngày 8, rạng sáng 9/7, Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng 741 vũ khí trên không, trong đó, hệ thống phòng không của Ukraine đã vô hiệu hóa 718 mục tiêu.

Quỳnh Như
Pravda
#Nga tấn công Ukraine #kỷ lục UAV #tấn công quy mô lớn #xung đột Nga Ukraine #phòng không Ukraine #tên lửa #máy bay không người lái #tập kích

Xem thêm

Cùng chuyên mục