Thế giới

Google News

Nguồn tin Ukraine xác nhận Nga đạt được bước tiến trên ba mặt trận

Minh Hạnh

TPO - Blog quân sự DeepState đưa tin, quân đội Nga đã tiến gần làng Yunakivka thuộc tỉnh Sumy (Ukraine). Khu định cư này nằm dọc theo tuyến đường Sumy - Yunakivka - Kursk, đóng vai trò hậu cần quan trọng cho lực lượng Ukraine hoạt động tại tỉnh Kursk.

1453313.jpg
(Ảnh: Tass)

Báo cáo ngày 6/7 của DeepState cũng ghi nhận những bước tiến của lực lượng Nga tại Rừng Serebrianka thuộc Lugansk, và gần làng Sichneve thuộc tỉnh Dnipropetrovsk.

Cùng ngày, hãng thông tấn Tass của Nga dẫn lời chuyên gia quân sự Andrey Marochko cho biết, lực lượng nước này đang tiến về phía đông nam Yunakivka, bất chấp áp lực và các cuộc phản công dữ dội của quân đội Ukraine.

“Liên quan đến tỉnh Sumy, các cuộc phản công của đối phương tại đây khá quyết liệt. Họ đang tấn công các khu định cư Kondratovka, Alekseyevka và Yunakivka, tức là trên một khu vực rất rộng của mặt trận, và đang cố gắng đẩy quân đội Nga ra khỏi các vị trí để giành lại vùng biên giới đã mất trước đó. Tuy nhiên, bất chấp những áp lực mạnh mẽ, lực lượng Nga đã tiến về phía đông nam Yunakivka. Họ đã giành được các vùng biên giới mới trong một khu vực rậm rạp”, ông Marochko nói.

skynews-kursk-ukraine-map-685430.jpg
Tỉnh Sumy của Ukraine giáp tỉnh Kursk của Nga. (Bản đồ: Sky News)

Cũng theo chuyên gia này, lực lượng Nga đang dần rút khỏi Serebrianka và giành được chỗ đứng bên ngoài khu định cư. Ngoài ra, quân đội Nga tiếp tục đánh bật lực lượng Ukraine khỏi khu vực Dronovka, nơi tập trung lực lượng và phương tiện chủ lực của Ukraine.

Trước đó, ngày 20/8, ông Marochko nói với hãng thông tấn Tass rằng quân đội Nga đã buộc quân đội Ukraine phải rời khỏi khu vực phía đông Serebrianka, và khoảng 60% khu định cư đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Nga, Ukraine đồng loạt kích hoạt hệ thống phòng không

Tối 6/9, Không quân Ukraine cho biết, lực lượng phòng không nước này đang đối phó với máy bay không người lái Nga ở Kiev và một số khu vực khác như Sumy, Chernihiv, Zaporizhzhia và Kherson.

Khoảng 19h40, tiếng nổ bắt đầu vang lên ở thủ đô Kiev. Chính quyền địa phương yêu cầu người dân ở trong hầm trú ẩn để đảm bảo an toàn.

Cùng lúc đó, Bộ Quốc phòng cho biết, các hệ thống phòng không của nước này đã loại bỏ và đánh chặn 69 máy bay không người lái của Ukraine trên không phận các khu vực và Biển Azov trong đêm qua.

Minh Hạnh
Pravda, Tass
#Nga #Ukraine #xung đột Nga - Ukraine #tỉnh Kursk #tỉnh Sumy #máy bay không người lái #phòng không Nga

