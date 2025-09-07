Nga nói máy bay không người lái rơi xuống nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

TPO - Máy bay không người lái của Ukraine đã đâm vào mái của trung tâm đào tạo thuộc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhưng may mắn là không gây ra thiệt hại lớn và không làm tăng mức độ phóng xạ, phía Nga cho biết.

Một binh sĩ Nga canh gác tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. (Ảnh: Reuters)

Vụ tấn công xảy ra cách một lò phản ứng khoảng 300 m, chính quyền cho biết trong một tuyên bố trên Telegram.

"Trung tâm này có hệ thống mô phỏng lò phản ứng quy mô đầy đủ duy nhất trên thế giới, cực kỳ quan trọng cho việc đào tạo nhân lực", tuyên bố cho biết.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất châu Âu có sáu lò phản ứng - hiện không hoạt động - nhưng vẫn cần điện để làm mát.

Chính quyền cho biết, vụ tấn công không gây gián đoạn hoạt động của nhà máy. Các giới hạn an toàn vẫn chưa bị xâm phạm và mức độ phóng xạ vẫn bình thường.

Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Lực lượng Nga đã kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia từ những tuần đầu tiên của cuộc xung đột với Ukraine vào tháng 2/2022. Hai bên thường xuyên cáo buộc bên còn lại nổ súng hoặc có những hành động khác có thể gây ra sự cố hạt nhân.