Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nga nói máy bay không người lái rơi xuống nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Minh Hạnh

TPO - Máy bay không người lái của Ukraine đã đâm vào mái của trung tâm đào tạo thuộc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhưng may mắn là không gây ra thiệt hại lớn và không làm tăng mức độ phóng xạ, phía Nga cho biết.

cle6sx7kgjnadm3dtdrhghgfa4.jpg
Một binh sĩ Nga canh gác tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. (Ảnh: Reuters)

Vụ tấn công xảy ra cách một lò phản ứng khoảng 300 m, chính quyền cho biết trong một tuyên bố trên Telegram.

"Trung tâm này có hệ thống mô phỏng lò phản ứng quy mô đầy đủ duy nhất trên thế giới, cực kỳ quan trọng cho việc đào tạo nhân lực", tuyên bố cho biết.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất châu Âu có sáu lò phản ứng - hiện không hoạt động - nhưng vẫn cần điện để làm mát.

Chính quyền cho biết, vụ tấn công không gây gián đoạn hoạt động của nhà máy. Các giới hạn an toàn vẫn chưa bị xâm phạm và mức độ phóng xạ vẫn bình thường.

Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Lực lượng Nga đã kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia từ những tuần đầu tiên của cuộc xung đột với Ukraine vào tháng 2/2022. Hai bên thường xuyên cáo buộc bên còn lại nổ súng hoặc có những hành động khác có thể gây ra sự cố hạt nhân.

Minh Hạnh
Reuters
#Nga #Ukraine #nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia #máy bay không người lái

Xem thêm

Cùng chuyên mục