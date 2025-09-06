Từ chối đến Mátxcơva, Tổng thống Ukraine đề xuất Tổng thống Nga đến Kiev

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ đề xuất gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mátxcơva, thay vào đó ông cho rằng lãnh đạo Nga nên đến Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

“Ông ấy có thể đến Kiev”, Tổng thống Ukraine Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với ABC News.

Ông vừa cười vừa lắc đầu khi được hỏi về lời mời đến Mátxcơva. “Tôi không thể đến Mátxcơva khi khi đất nước tôi bị tên lửa tấn công mỗi ngày”.

Tổng thống Nga Putin tuyên bố vào ngày 3/9, rằng ông "chưa bao giờ loại trừ" các cuộc đàm phán trực tiếp với tổng thống Ukraine, đồng thời nói thêm: "Nếu ông Zelensky sẵn sàng, hãy để ông ấy đến Mátxcơva”.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ là một bước đi quan trọng hướng tới đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin tại Alaska vào ngày 15/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang nỗ lực tạo điều kiện cho một cuộc gặp tiềm năng giữa các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine. Tuy nhiên, Điện Kremlin phủ nhận việc đạt được bất kỳ thỏa thuận nào như vậy.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, một hội nghị thượng đỉnh song phương giữa ông Putin và ông Zelensky "hoàn toàn chưa thể diễn ra", bất chấp những tuyên bố của ông Trump.

Tổng thống Zelensky trước đó đã bày tỏ sẵn sàng gặp lãnh đạo Nga ở những quốc gia trung lập, bao gồm cả trong các cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, Mátxcơva đã bác bỏ đề xuất này.