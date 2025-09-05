Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Nga đảm bảo 100% an toàn nếu Tổng thống Ukraine đến Mátxcơva

Minh Hạnh

TPO - Nga sẵn sàng đảm bảo an toàn cho lãnh đạo Ukraine và các đại diện khác của Kiev nếu họ quyết định đến Mátxcơva để đàm phán, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF).

1453277.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Phát biểu ngày 5/9, Tổng thống Putin nói: “Phía Ukraine muốn có cuộc họp này và đã đề xuất. Tôi trả lời: Chúng tôi sẵn sàng, mời các ông đến. Chúng tôi sẽ đảm bảo những điều kiện cần thiết cho quá trình làm việc và an ninh, cam kết 100%”.

Ông Putin cũng lưu ý, rằng việc Kiev đề nghị tổ chức cuộc họp và đặt ra các điều kiện cho địa điểm tổ chức là "những yêu cầu thái quá".

Nga chưa bao giờ quay lưng với Mỹ

Theo Tổng thống Nga, Mátxcơva vẫn cởi mở về việc hợp tác kinh tế với Mỹ, và các doanh nghiệp Mỹ có thể hưởng lợi từ các dự án chung nếu Washington cho phép.

“Đại bàng hai đầu, một trong những biểu tượng quốc gia của chúng ta, luôn nhìn về hai hướng”, Tổng thống Putin nói, đề cập đến quốc huy của Nga. “Chúng ta có quay lưng lại với ai không? Không. Đại bàng luôn nhìn về hai hướng như mọi khi”.

Tổng thống Putin cho biết, các công ty Mỹ đã bày tỏ sự quan tâm đến các dự án và đề xuất hợp tác sản xuất khí đốt tự nhiên tại Alaska.

“Họ có tài nguyên, còn chúng ta có công nghệ khai thác và hóa lỏng hiệu quả hơn đáng kể so với các đối tác Mỹ” ông nói. “Các công ty Mỹ và Nga rất mong muốn hợp tác, nếu chính phủ Mỹ bật đèn xanh”.

Các doanh nghiệp châu Âu muốn trở lại Nga

Tổng thống Nga Putin nhận định, trong năm 2022, “nhiều công ty ở châu Âu đã phải chịu thua lỗ vì lý do chính trị”.

“Nhưng chúng tôi biết rằng, nhiều công ty đang háo hức chờ đợi những hạn chế chính trị này được dỡ bỏ. Và họ muốn quay trở lại bất cứ lúc nào”, ông Putin nói.

Lãnh đạo Nga cũng chỉ ra rằng, một số công ty nước ngoài vẫn tiếp tục hoạt động tại Nga, thậm chí còn muốn mở rộng hợp tác, bất chấp những bất đồng chính trị giữa chính phủ của họ và Mátxcơva.

“Việc tự cô lập mình trong một ‘vỏ bọc’ nào đó là rất khó khăn và có hại, bởi vì nó sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh. Tất nhiên, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với tất cả các quốc gia trên thế giới, chủ yếu là với những quốc gia muốn hợp tác với chúng tôi, với bạn bè của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không cô lập mình với bất kỳ ai”, ông nói.

Tổng thống Putin cho biết chính sách đối ngoại của Nga vẫn ổn định và có thể dự đoán được. Ông gọi đó là “sức mạnh cạnh tranh” của đất nước. “Chúng tôi chưa bao giờ quay lưng hay đẩy bất kỳ ai ra ngoài. Những ai muốn quay trở lại đều được chào đón”, ông Putin nói thêm.

Biểu tượng của Nga

Mặc dù gấu được công nhận rộng rãi là biểu tượng của Nga, nhưng Tổng thống Putin nhắc nhở các khán giả tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông rằng Nga cũng là nơi sinh sống của loài hổ lớn nhất thế giới - hổ Siberia.

"Gấu, tất nhiên, là biểu tượng của nước Nga", ông Putin nói, "nhưng loài hổ lớn nhất thế giới - hổ Siberia - cũng có thể được tìm thấy ngay tại Viễn Đông, nơi chúng ta đang nói chuyện hôm nay”.

Ông Putin nhắc lại phép ẩn dụ về Trung Quốc là rồng và Ấn Độ là voi không phải do ông tự nghĩ ra, mà là do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu ra trong bài phát biểu trước phái đoàn Ấn Độ do Thủ tướng Narendra Modi dẫn đầu.

Minh Hạnh
Tass, RT
#Tổng thống Nga Vladimir Putin #Diễn đàn Kinh tế Phương Đông #Mỹ #Nga #Ukraine #hợp tác Nga - Mỹ

