Thế giới

Nga phản đối quân đội nước ngoài cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, bất kỳ đội quân phương Tây nào được triển khai tới Ukraine đều sẽ là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga. Trước đó, Điện Kremlin khẳng định các lực lượng quân sự nước ngoài không thể đảm bảo an ninh cho Ukraine, và Nga sẽ không chấp nhận điều này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Ngày 4/9, 26 quốc gia phương Tây đã cam kết cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi xung đột kết thúc, bao gồm cả việc triển khai lực lượng quốc tế trên bộ, trên không, trên biển.

Bình luận về động thái này, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/9 cho biết, bất kỳ đội quân phương Tây nào được triển khai tới Ukraine đều sẽ là mục tiêu hợp pháp để quân đội Nga tấn công.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (Vladivostok), ông Putin nói: "Nếu một số đội quân xuất hiện ở đó, đặc biệt là vào lúc này, trong các hoạt động quân sự, chúng tôi sẽ coi đây là mục tiêu hợp pháp để tấn công. Và nếu các quyết định dẫn đến hòa bình lâu dài được đưa ra, thì tôi thấy sự hiện diện của họ trên lãnh thổ Ukraine là không cần thiết".

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov - đã đưa ra quan điểm tương tự, nói rằng: “Các lực lượng quân sự nước ngoài, đặc biệt là châu Âu và Mỹ, có thể cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine hay không? Chắc chắn là không, họ không thể. Đây là một đảm bảo an ninh cho Ukraine mà Nga không thể chấp nhận được”.

Cũng theo ông Peskov, tất cả các đảm bảo an ninh cần thiết cho Ukraine đều nằm trong những thỏa thuận mà hai bên đạt được tại cuộc đàm phán hòa bình ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) năm 2022.

Trong đó bao gồm các điều khoản: Ukraine sẽ từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và áp dụng quy chế trung lập, phi hạt nhân. Đổi lại, nước này sẽ nhận được các đảm bảo an ninh từ Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp.

Ông Peskov cũng nói rằng, Mátxcơva hài lòng với số lượng đại diện hiện tại trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. "Trước khi gặp nhau ở cấp cao nhất, chúng ta cần phải thực hiện rất nhiều công việc để giải quyết các vấn đề kỹ thuật nhỏ", ông nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 3/9 cho biết có cơ hội chấm dứt xung đột ở Ukraine thông qua đàm phán, nhưng Nga sẵn sàng dùng vũ lực nếu đó là cách duy nhất. Ông cũng phản đối việc triển khai quân đội từ các quốc gia NATO đến Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã bác bỏ quan điểm này. "Tại sao chúng ta lại quan tâm đến suy nghĩ của Nga về quân đội ở Ukraine? Ukraine là một quốc gia có chủ quyền", ông Rutte nhấn mạnh.

Minh Hạnh
Reuters
