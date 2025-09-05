26 quốc gia cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine sau xung đột

TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sau cuộc họp thượng đỉnh với các đồng minh của Kiev, rằng 26 quốc gia đã cam kết cung cấp các bảo đảm an ninh hậu chiến cho Ukraine, bao gồm một lực lượng quốc tế trên bộ, trên biển và trên không.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AP)

Cuộc họp của 35 nhà lãnh đạo từ Liên minh Thiện chí - chủ yếu là các nước châu Âu - được tổ chức nhằm mục đích thống nhất về các bảo đảm an ninh cho Ukraine và đề nghị Mỹ ủng hộ, điều mà châu Âu cho là rất quan trọng để các bảo đảm này trở nên khả thi.

"Khi xung đột chấm dứt, các đảm bảo an ninh sẽ được triển khai", ông Macron phát biểu trong cuộc họp báo tại Điện Elysee ở Paris, đứng cạnh ông Zelensky.

Dù các quan chức châu Âu thừa nhận hòa bình ở Ukraine hiện có vẻ là một viễn cảnh xa vời, nhưng họ muốn chuẩn bị sẵn sàng trước khi xung đột kết thúc. Họ cũng coi việc lên kế hoạch đảm bảo an ninh là một cách để trấn an Kiev về sự ủng hộ của phương Tây, và hy vọng ông Trump sẽ tham gia nỗ lực này.

Các quan chức châu Âu trước cuộc họp của Liên minh Thiện chí. (Ảnh: Reuters)

Ban đầu, Tổng thống Macron cho biết 26 quốc gia - mà ông không nêu tên - sẽ triển khai lực lượng tới Ukraine. Nhưng sau đó, ông nói rằng một số quốc gia sẽ cung cấp các đảm bảo an ninh trong khi vẫn ở bên ngoài Ukraine, ví dụ như hỗ trợ huấn luyện và trang bị cho lực lượng của Kiev.

Ông không cho biết có bao nhiêu binh sĩ sẽ tham gia hoạt động này.

Đức và các quốc gia khác đã cam kết sẽ tham gia chiến dịch. Tuy nhiên, Berlin cho biết họ sẽ chỉ quyết định về cam kết quân sự khi các điều khoản rõ ràng, bao gồm cả mức độ tham gia của Mỹ vào các đảm bảo an ninh.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni khẳng định rõ rằng bà sẽ không gửi quân tới Ukraine, nhưng cho biết Ý sẵn sàng giám sát lệnh ngừng bắn và huấn luyện quân đội Ukraine bên ngoài nước này.

Pháp và Anh, đồng chủ tịch Liên minh Thiện chí, đã bày tỏ sẵn sàng triển khai quân đội tới Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov cho biết nước này không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine, nhưng sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực hải quân ở Biển Đen, chẳng hạn như rà phá thủy lôi. Bulgaria cũng muốn thành lập một liên minh an ninh khu vực với các nước láng giềng như Romania và Thổ Nhĩ Kỳ.

"Chúng tôi đang thảo luận xem quốc gia nào sẽ tham gia vào khâu an ninh nào", ông Zelensky nói. "26 quốc gia đã đồng ý cung cấp bảo đảm an ninh. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, chúng tôi có một cam kết nghiêm túc và cụ thể như vậy”.

Đặc phái viên tổng thống Mỹ Steve Witkoff bắt tay Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc họp ngày 4/9. (Ảnh: AP)

Vai trò của Mỹ

Theo Tổng thống Macron, các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau hội nghị.

Các chính phủ châu Âu nói rằng, lực lượng châu Âu tại Ukraine sẽ cần sự bảo đảm an ninh từ Mỹ như một "biện pháp dự phòng". Tuy nhiên, ông Trump chưa đưa ra cam kết rõ ràng nào.

Trong cuộc gọi, ông Trump nhấn mạnh châu Âu phải ngừng mua dầu của Nga, đồng thời thúc giục các nhà lãnh đạo châu Âu phải gây áp lực kinh tế lên Trung Quốc vì đã ủng hộ Nga, quan chức Nhà Trắng cho biết.

Theo Tổng thống Pháp Macron, Liên minh Thiện chí và Mỹ đã nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn về các lệnh trừng phạt trong tương lai, đặc biệt là đối với ngành dầu khí của Nga, và đối với Trung Quốc.

Tổng thống Pháp Macron và Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc họp báo ngày 4/9. (Ảnh: Reuters)

Các quan chức châu Âu cũng muốn nhấn mạnh việc thiếu tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky kể từ khi ông Trump gặp ông Putin vào tháng 8.

Khi được hỏi liệu ông có dự định nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tương lai gần hay không, ông Trump trả lời: "Tôi sẽ nói chuyện. Chúng tôi đang có một cuộc đối thoại rất tốt."

Tổng thống Putin hôm 3/9 cho biết có cơ hội chấm dứt xung đột ở Ukraine thông qua đàm phán, nhưng Nga sẵn sàng dùng vũ lực nếu đó là cách duy nhất.

Ông Putin cũng phản đối việc triển khai quân đội từ các quốc gia NATO đến Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã bác bỏ quan điểm này. "Tại sao chúng ta lại quan tâm đến suy nghĩ của Nga về quân đội ở Ukraine? Ukraine là một quốc gia có chủ quyền", ông Rutte phát biểu tại một hội nghị ở Prague trước khi tham dự hội nghị thượng đỉnh Paris qua liên kết video.