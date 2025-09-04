Tổng thống Ukraine họp với 30 lãnh đạo châu Âu về điều khoản đảm bảo an ninh

TPO - Khoảng 30 lãnh đạo phương Tây đã hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về các đảm bảo an ninh cho Kiev trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, và hy vọng sẽ có thể thuyết phục Mỹ ủng hộ những nỗ lực của họ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp nhau ngày 3/9. (Ảnh: Reuters)

Hội nghị tại Paris của Liên minh Thiện chí quy tụ các lãnh đạo từ châu Âu, Úc, Nhật Bản và Canada. Một số quốc gia khác tham gia với hình thức trực tuyến.

Các thành viên của liên minh, không bao gồm Mỹ, đã thảo luận trong nhiều tháng ở nhiều cấp độ khác nhau để xác định khả năng hỗ trợ quân sự cho Ukraine, giúp ngăn chặn xung đột bùng phát trở lại nếu và khi có một thỏa thuận ngừng bắn cuối cùng.

Nhưng những nỗ lực đó đã bị đình trệ, khi các chính phủ cho biết bất kỳ vai trò quân sự nào của châu Âu cũng cần có sự đảm bảo an ninh từ Mỹ như một "biện pháp dự phòng", mà Tổng thống Mỹ Donald Trump lại chưa đưa ra bất kỳ cam kết rõ ràng nào.

Đặc phái viên của tổng thống Mỹ, Steve Witkoff, đã gặp một số quan chức cấp cao của châu Âu tại Paris vào sáng 4/9 trước cuộc họp. Sau cuộc họp, một số lãnh đạo châu Âu sẽ điện đàm với Tổng thống Trump.

Hai quan chức châu Âu tiết lộ, các kế hoạch an ninh đã được hoàn thành, và đây là một tín hiệu chính trị gửi tới Nhà Trắng.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte hôm 3/9 nói rằng, ông mong đợi liên minh sẽ sớm làm rõ những gì có thể được thực hiện, và điều này sẽ mở đường cho các cuộc thảo luận sâu rộng hơn với Washington về những đảm bảo mà liên minh có thể cung cấp.

Các quan chức phương Tây nhấn mạnh, yếu tố then chốt của các đảm bảo an ninh là tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, ​còn cần một lực lượng quốc tế để hỗ trợ, đóng quân cả ở Ukraine và các nước láng giềng, mặc dù Nga kiên quyết phản đối bất kỳ sự triển khai quân đội nước ngoài nào ở Ukraine.

Các nhà ngoại giao cho biết, vẫn còn nhiều bất đồng giữa các đồng minh về vấn đề này.

Giới chức châu Âu đã nói rõ rằng một lực lượng như vậy sẽ chỉ khả thi nếu có sự hậu thuẫn của Mỹ, điều mà ông Trump đã hứa vào tháng trước một cách chung chung. Đến thời điểm hiện tại, Washington vẫn chưa nêu rõ họ sẵn sàng đóng góp những gì.