Thế giới

Google News

Thực hư việc quân đội Nga giành được một nửa thành phố Kupiansk

Minh Hạnh

TPO - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã giành được “khoảng một nửa” diện tích thành phố Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv (đông bắc Ukraine). Tuy nhiên, quân đội Ukraine phủ nhận thông tin trên.

1452631.jpg
(Ảnh: Tass)

Kupiansk là tâm điểm của nhiều tháng giao tranh quyết liệt giữa lực lượng Nga và Ukraine. Quân đội Nga đã kiểm soát thành phố này vào những tuần đầu sau khi xung đột bùng phát tháng 2/2022. Nhưng lực lượng Ukraine đã giành lại được thành phố vào cuối năm đó.

Phần lớn thành phố đã bị phá hủy do các cuộc tấn công qua lại, khi lực lượng Nga nỗ lực tiến công về phía tây dọc theo tiền tuyến.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/9 công bố một đoạn video ghi lại bằng máy bay không người lái, cho thấy một người lính cầm cờ Nga đứng trên một con đường ở thành phố Kupiansk.

Trang tin Avia Pro dẫn lời các nguồn tin cho biết, Lữ đoàn Tấn công Độc lập số 3 của lực lượng vũ trang Ukraine đã điều động lực lượng dự bị đáng kể đến khu vực Kupyansk, cố gắng ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga và di tản đạn dược và thiết bị khỏi các vị trí bắn. Tuy nhiên, những nỗ lực này được cho là đã không thành công, vì lực lượng vũ trang Nga đã nắm toàn quyền kiểm soát việc di chuyển thiết bị của Ukraine.

Lực lượng dự bị của quân đội Ukraine, khi đang đến sở chỉ huy ở làng Kupyansk-Uzlovaya, đã bị chặn lại bởi một loạt các cuộc không kích. Theo các quân nhân Nga, Nhà Văn hóa địa phương ở Kupyansk-Uzlovaya là nơi tập kết các đơn vị vận hành máy bay không người lái của Ukraine, đồng thời cũng là nơi đặt sở chỉ huy.

Trong một bài đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram sau đó, Quân đoàn 10 của Ukraine đã bác bỏ báo cáo của Nga. Bài đăng đính kèm một video, trong đó cho biết một đơn vị của Nga đã bị loại bỏ.

Trung tâm Chống Tin giả của Ukraine tuyên bố, bất kỳ thông tin nào cho rằng lực lượng Nga đã tiến vào Kupiansk đều là sai sự thật.

Trong một báo cáo vào tối muộn, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine xác nhận, một cuộc đụng độ vũ trang đang diễn ra ở khu vực Kupiansk, nhưng không tiết lộ thêm thông tin chi tiết.

Báo cáo của bộ này cũng liệt kê gần 50 cuộc tấn công của lực lượng Nga nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine gần Pokrovsk, một trong những trọng tâm trong chiến dịch của Mátxcơva tại Donetsk.

Minh Hạnh
Reuters, Avia Pro
#Kupiansk #Nga #Ukraine #xung đột Nga - Ukraine #tỉnh Kharkiv

