Tổng thống Nga sẵn sàng tiếp Tổng thống Ukraine tại Mátxcơva

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định ông sẵn sàng tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Mátxcơva. Tuy nhiên, việc tổ chức các cuộc họp chỉ để gặp gỡ là "con đường không dẫn đến đâu cả“.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo ngày 3/9. (Ảnh: Reuters)

Ngày 3/9, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc họp báo tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài (Bắc Kinh), trước khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày - chuyến công du nước ngoài dài nhất của ông kể từ năm 2012.

Trả lời câu hỏi về việc liệu ông có dự định gặp Tổng thống Ukraine Zelensky hay không, Tổng thống Nga Putin nói: “Sẽ là con đường không dẫn đến đâu cả nếu chúng tôi chỉ gặp gỡ. Thay vào đó, sẽ khả thi nếu một cuộc gặp như vậy được chuẩn bị kỹ lưỡng và có thể dẫn đến một số kết quả tích cực. Tôi chưa bao giờ từ chối điều này”.

"Nếu ông Zelensky sẵn sàng, ông ấy có thể đến Mátxcơva, và một cuộc gặp như vậy sẽ diễn ra", ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga nhắc lại mối lo ngại về tính chính danh của lãnh đạo Ukraine, và đặt câu hỏi liệu cuộc gặp với ông có thực sự "có ý nghĩa" hay không. Ông cho biết, nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc từ lâu, và không có cơ sở pháp lý nào để gia hạn nhiệm kỳ tại Ukraine.

Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Putin nói rằng ông nhận thấy "một tia sáng cuối đường hầm" khi xét đến những nỗ lực chân thành của Mỹ nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.

"Tôi nghĩ rằng nếu lý lẽ thông thường thắng thế, chúng ta có thể đạt được một giải pháp chấp nhận được để chấm dứt cuộc xung đột này", ông nói với các phóng viên.

"Đặc biệt là khi chúng ta thấy được nỗ lực của chính quyền Mỹ hiện tại dưới thời Tổng thống Donald Trump. Chúng ta không chỉ thấy những tuyên bố của họ, mà còn thấy được mong muốn của họ trong việc tìm ra giải pháp”.

"Và tôi nghĩ rằng có một tia sáng le lói cuối đường hầm. Hãy cùng xem tình hình sẽ diễn biến như thế nào. Nếu không, chúng ta sẽ phải giải quyết mọi nhiệm vụ trước mắt bằng vũ lực”, ông Putin nhấn mạnh.