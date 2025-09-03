Tổng thống Ukraine đi trực thăng đến dinh thự của Thủ tướng Đan Mạch

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Đan Mạch vào ngày 3/9 để tham dự hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo của các nước Bắc Âu và Baltic.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

Theo hãng tin Pravda, ông Zelensky dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trong chuyến thăm.

DR, một đài truyền hình công cộng của Đan Mạch, đưa tin ông Zelensky đã đến dinh thự của Thủ tướng Đan Mạch bằng trực thăng.

“Chúng tôi sẽ thảo luận về sự cần thiết của các biện pháp gây sức ép lên Nga. Chỉ vài giờ nữa, hội nghị thượng đỉnh giữa Ukraine và các quốc gia Bắc Âu, Baltic sẽ diễn ra. Tối nay, tôi cũng sẽ tham dự một cuộc họp song phương tại Pháp”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Đan Mạch giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) trong nửa cuối năm, giúp nước này có ảnh hưởng lớn hơn đối với quá trình hội nhập châu Âu của Ukraine. Vào ngày 2/9, các quan chức châu Âu đã thảo luận tại Copenhagen về tiến độ các cuộc đàm phán gia nhập EU của các quốc gia ứng cử viên.

Sau cuộc gặp Thủ tướng Đan Mạch, ông Zelensky sẽ gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tối 3/9.