Thế giới

Google News

Thủ tướng Slovakia bất ngờ thông báo sẽ gặp lãnh đạo Nga, Trung Quốc, Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Thủ tướng Slovakia Robert Fico sẽ có các cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến II tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Sau đó, ông sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại miền đông Slovakia.

h7vvx3pyvboidie7pe4h2derby.jpg
Thủ tướng Slovakia Robert Fico. (Ảnh: Reuters)

Slovakia là một quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU), nhưng phản đối các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga, đồng thời có mối quan hệ căng thẳng với ông Zelensky và bắt đầu xuất hiện rạn nứt với các đồng minh châu Âu.

Ông Fico đã gặp Tổng thống Nga Putin tại Mátxcơva vào tháng 12/2024. Ông cũng là lãnh đạo EU duy nhất tham dự lễ kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến II tại Bắc Kinh.

"Tôi tôn trọng từng nạn nhân của cuộc chiến chống phát xít, do đó, tôi từng đứng trước các đài tưởng niệm ở Mátxcơva, Normandy hay Washington với lòng kính trọng", ông Fico nói trong một tuyên bố qua email.

"Cá nhân tôi lấy làm tiếc, và tôi thừa nhận rằng tôi không hiểu tại sao, trong số các nước EU, chỉ có Slovakia hiện diện tại Bắc Kinh. Trật tự thế giới mới đang được xây dựng, với các quy tắc mới của thế giới đa cực, cán cân quyền lực mới, điều cực kỳ quan trọng đối với sự ổn định trên thế giới”.

Ông Fico cho biết, cần phải tận dụng cơ hội này để gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới. Lãnh đạo Slovakia cũng đã thông báo cho các đại diện EU về chuyến đi của mình. Tuy nhiên, ông không nêu rõ chương trình nghị sự trong các cuộc gặp tại Bắc Kinh cũng như cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Slovakia đã chỉ trích Ukraine khi nước này không gia hạn hợp đồng trung chuyển khí đốt từ Nga đến Slovakia sau khi hợp đồng cũ hết hạn vào cuối năm ngoái, buộc Slovakia phải sử dụng các tuyến đường thay thế cho khí đốt của Nga và tìm kiếm các nhà cung cấp khác.

Slovakia cũng mong muốn duy trì nhập khẩu dầu của Nga thông qua đường ống Druzhba chạy qua Ukraine, vốn đã bị tạm dừng trong hai tuần qua sau các cuộc tấn công của Ukraine vào đường ống ở Nga.

Minh Hạnh
Reuters
#Nga #Ukraine #Trung Quốc #Slovakia #Thủ tướng Slovakia Robert Fico #xung đột Nga - Ukraine

