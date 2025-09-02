Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Động đất ở Afghanistan: 3.600 người thương vong, chính quyền Taliban kêu gọi hỗ trợ

Minh Hạnh

TPO - Trận động đất cực mạnh ở Afghanistan đã khiến hơn 800 người thiệt mạng và ít nhất 2.800 người bị thương, chính quyền địa phương cho biết ngày 1/9, trong khi lực lượng cứu hộ đang phải vật lộn để tiếp cận các khu vực xa xôi do địa hình đồi núi hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt.

Thảm họa này sẽ làm gia tăng gánh nặng cho chính quyền Taliban, vốn đang gặp khó khăn từ việc viện trợ nước ngoài giảm mạnh đến việc hàng trăm nghìn người Afghanistan bị các nước láng giềng trục xuất.

Ông Sharafat Zaman - người phát ngôn cơ quan y tế Afghanistan - đã kêu gọi viện trợ quốc tế để khắc phục hậu quả sau trận động đất mạnh 6 độ xảy ra lúc nửa đêm 31/8 rạng sáng 1/9, với tâm chấn ở độ sâu 10 km.

“Chúng tôi cần viện trợ vì rất nhiều người ở đây đã mất mạng và nhà cửa”, ông Zaman nói với Reuters.

Trận động đất đã cướp đi sinh mạng của 812 người ở các tỉnh Kunar và Nangarhar phía đông. Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận những khu vực miền núi xa xôi bị cô lập trên biên giới Pakistan.

“Khu vực xảy ra động đất cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn trong 24-48 giờ qua, do đó nguy cơ sạt lở đất đá cũng khá đáng kể. Đó là lý do vì sao nhiều con đường không thể đi qua được", Kate Carey, một quan chức tại Văn phòng Điều phối các vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc (UNOCHA), nói. Bà cho biết thêm, các đội cứu hộ và chính quyền đang cố gắng xử lý xác động vật một cách nhanh chóng để giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.

uoaiiz4sublyratvpnzlonpwpe.jpg
xhmcynt5qrnujgj3dm3cy3qevy.jpg
wf4cy2zkc5n2bgr7skvta7ni4q.jpg
Người dân Kunar mất nhà cửa vì trận động đất. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền Afghanistan nhận định, số người thương vong có thể tăng lên khi các đội cứu hộ tiếp cận được các địa điểm hẻo lánh hơn.

Lực lượng cứu hộ quân sự đã được triển khai khắp các khu vực, với 40 chuyến bay chở 420 người bị thương và thiệt mạng.

Đây là trận động đất chết người lớn thứ ba ở Afghanistan kể từ khi phong trào Taliban lên nắm quyền vào năm 2021.

"Cho đến nay, chưa có chính phủ nước ngoài nào liên hệ để hỗ trợ công tác cứu hộ hoặc cứu trợ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Afghanistan cho biết ngày 1/9.

Sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, nước này sẵn sàng hỗ trợ ứng phó thiên tai "theo nhu cầu của Afghanistan và trong khả năng của mình".

ykv25ape65i7rblpqqcwmmmasy.jpg
eqvgjpmho5lg7ffeyac55wbbcm.jpg
Người bị thương được đưa đi cấp cứu. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết đã chuyển 1.000 lều trại đến Kabul và đang chuyển 15 tấn lương thực đến Kunar. Nhiều hàng cứu trợ hơn nữa sẽ được gửi từ Ấn Độ bắt đầu từ ngày 2/9.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres xác nhận, phái bộ của nước này tại Afghanistan đang chuẩn bị giúp đỡ người dân ở những khu vực bị tàn phá bởi trận động đất. Đức Giáo hoàng Leo cũng đã gửi lời chia buồn tới những người thiệt mạng.

Afghanistan dễ xảy ra động đất chết người, đặc biệt là ở dãy núi Hindu Kush, nơi giao nhau của các mảng kiến ​​tạo Ấn Độ và Á - Âu.

Minh Hạnh
Reuters
#Afghanistan #động đất #thương vong #Taliban #Pakistan

