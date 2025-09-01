Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi ủng hộ đa cực hóa thế giới một cách bình đẳng, có trật tự

Minh Hạnh

TPO - Phát biểu trước các lãnh đạo quốc tế tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, tình hình toàn cầu đang trở nên “hỗn loạn và đan xen”.

vcgadiy7rzp2znbgj36y3muni4.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

“Các nhiệm vụ an ninh và phát triển mà các quốc gia thành viên phải đối mặt đã trở nên thách thức hơn”, Chủ tịch Trung Quốc nói ngày 1/9 tại hội nghị SCO ở thành phố cảng Thiên Tân.

“Nhìn về tương lai, khi thế giới đang trải qua những biến động và chuyển đổi, chúng ta phải tiếp tục noi theo tinh thần Thượng Hải, và thực hiện tốt hơn các chức năng của tổ chức”.

“Chúng ta nên ủng hộ đa cực hóa thế giới một cách bình đẳng và có trật tự, toàn cầu hóa kinh tế bao trùm, thúc đẩy việc xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn", ông nói.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, SCO phải "thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế và tăng cường đại diện cho các nước đang phát triển”.

“Chúng ta cần tiếp tục có lập trường rõ ràng chống lại chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền, thực hành chủ nghĩa đa phương thực sự”, ông nói, kêu gọi các đối tác của tổ chức này "phản đối tư duy Chiến tranh Lạnh và đối đầu”.

qlnq4bf63fnovov3c2qohk7mvy.jpg
Các phóng viên theo dõi bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Ngoài 10 quốc gia thành viên, hội nghị thượng đỉnh SCO còn có sự tham gia của đại diện 16 quốc gia khác với tư cách quan sát viên hoặc đối tác đối thoại.

Phát biểu bên lề cuộc họp hôm 1/9, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, Trung Quốc đã đóng một vai trò "cơ bản" trong việc duy trì chủ nghĩa đa phương toàn cầu.

Đồng quan điểm, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, SCO đã khôi phục "chủ nghĩa đa phương thực sự", với việc các đồng tiền quốc gia ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các thỏa thuận chung.

"Điều này đặt nền tảng chính trị và kinh tế - xã hội cho việc hình thành một hệ thống ổn định và an ninh mới ở Á - Âu", ông Putin nói.

"Không giống như các mô hình lấy châu Âu làm trung tâm hay châu Âu - Đại Tây Dương, hệ thống an ninh này sẽ xét đến lợi ích của nhiều quốc gia, thực sự cân bằng và sẽ không cho phép một quốc gia đảm bảo an ninh của riêng mình bằng cách gây tổn hại đến các quốc gia khác”.

Minh Hạnh
Reuters
#Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình #Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) #đa phương hóa #toàn cầu hóa #Nga #Liên Hợp Quốc #Thiên Tân

Xem thêm

Cùng chuyên mục