Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Thủ tướng Ấn Độ thăm Trung Quốc lần đầu tiên sau bảy năm, cam kết cải thiện quan hệ

Minh Hạnh

TPO - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang có chuyến thăm Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

trungquoc-ando.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: RT)

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Modi từ năm 2018. Cuộc gặp giữa ông Modi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra sau nhiều tháng nỗ lực của cả hai nước nhằm khôi phục quan hệ vốn đã căng thẳng do xung đột biên giới kéo dài. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau vào tháng 10 năm ngoái tại Kazan (Nga), trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh BRICS.

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Tập ngày 31/8, Thủ tướng Modi nói: “Lợi ích của 2,8 tỷ người dân hai nước gắn liền với sự hợp tác. Chúng tôi cam kết phát triển mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau”.

Cuộc gặp song phương diễn ra năm ngày sau khi Washington chính thức áp đặt mức thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ vì mua dầu của Nga. Các nhà phân tích cho rằng, Ấn Độ đang muốn thể hiện sự đoàn kết với Trung Quốc trước áp lực của phương Tây.

Thủ tướng Modi cho biết, bầu không khí “hòa bình và ổn định” đã được tạo ra ở khu vực Himalaya trên biên giới giữa hai nước. Ông nói thêm rằng một thỏa thuận đã đạt được giữa hai quốc gia về quản lý biên giới, nhưng không nêu chi tiết.

Các chuyến bay trực tiếp giữa hai quốc gia, vốn đã bị đình chỉ kể từ năm 2020, cũng đang được "nối lại".

Trong tháng này, Trung Quốc đã đồng ý dỡ bỏ lệnh hạn chế xuất khẩu đất hiếm, phân bón và máy khoan hầm khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có chuyến thăm quan trọng tới Ấn Độ.

Trung Quốc phản đối mức thuế quan cao của Washington đối với Ấn Độ và sẽ "kiên quyết sát cánh cùng New Delhi", Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ Xu Feihong nhấn mạnh.

Những tháng gần đây, Trung Quốc đã cho phép khách hành hương Ấn Độ đến thăm các di tích Phật giáo ở Tây Tạng, và cả hai nước đã dỡ bỏ các hạn chế về thị thực du lịch.

Cũng trong chuyến thăm Trung Quốc, Thủ tướng Ấn Độ Modi dự kiến sẽ có cuộc họp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Minh Hạnh
RT, Reuters
#Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình #Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi #Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) #hội nghị thượng đỉnh #Ấn Độ #Trung Quốc #Tổng thống Nga Vladimir Putin

Xem thêm

Cùng chuyên mục