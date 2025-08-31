Thủ tướng Ấn Độ thăm Trung Quốc lần đầu tiên sau bảy năm, cam kết cải thiện quan hệ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: RT)

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Modi từ năm 2018. Cuộc gặp giữa ông Modi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra sau nhiều tháng nỗ lực của cả hai nước nhằm khôi phục quan hệ vốn đã căng thẳng do xung đột biên giới kéo dài. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau vào tháng 10 năm ngoái tại Kazan (Nga), trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh BRICS.

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Tập ngày 31/8, Thủ tướng Modi nói: “Lợi ích của 2,8 tỷ người dân hai nước gắn liền với sự hợp tác. Chúng tôi cam kết phát triển mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau”.

Cuộc gặp song phương diễn ra năm ngày sau khi Washington chính thức áp đặt mức thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ vì mua dầu của Nga. Các nhà phân tích cho rằng, Ấn Độ đang muốn thể hiện sự đoàn kết với Trung Quốc trước áp lực của phương Tây.

Thủ tướng Modi cho biết, bầu không khí “hòa bình và ổn định” đã được tạo ra ở khu vực Himalaya trên biên giới giữa hai nước. Ông nói thêm rằng một thỏa thuận đã đạt được giữa hai quốc gia về quản lý biên giới, nhưng không nêu chi tiết.

Các chuyến bay trực tiếp giữa hai quốc gia, vốn đã bị đình chỉ kể từ năm 2020, cũng đang được "nối lại".

Trong tháng này, Trung Quốc đã đồng ý dỡ bỏ lệnh hạn chế xuất khẩu đất hiếm, phân bón và máy khoan hầm khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có chuyến thăm quan trọng tới Ấn Độ.

Trung Quốc phản đối mức thuế quan cao của Washington đối với Ấn Độ và sẽ "kiên quyết sát cánh cùng New Delhi", Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ Xu Feihong nhấn mạnh.

Những tháng gần đây, Trung Quốc đã cho phép khách hành hương Ấn Độ đến thăm các di tích Phật giáo ở Tây Tạng, và cả hai nước đã dỡ bỏ các hạn chế về thị thực du lịch.

Cũng trong chuyến thăm Trung Quốc, Thủ tướng Ấn Độ Modi dự kiến sẽ có cuộc họp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin.