Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Indonesia huỷ chuyến thăm Trung Quốc khi biểu tình trong nước lan rộng

Bình Giang

TPO - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto quyết định hủy chuyến thăm Trung Quốc để ứng phó với làn sóng biểu tình kéo dài nhiều ngày và lan rộng ra khỏi thủ đô Jakarta, với một số tòa nhà cơ quan lập pháp bị đốt cháy.

Tổng thống Prabowo trước đó dự kiến ​​sẽ tham dự lễ diễu binh kỷ niệm chiến thắng phát-xít tại Bắc Kinh ngày 3/9.

img-9887.jpg
img-9886.jpg
img-9885.jpg
img-9883.jpg
Hình ảnh tan hoang trong làn sóng biểu tình ở Indonesia. (Ảnh: Reuters)

Phong trào biểu tình bắt đầu nổ ra tại Jakarta trong tuần này vì vấn đề trả lương cho các nghị sĩ và trở nên tồi tệ hơn sau khi xe cảnh sát đâm chết một người đi xe máy. Đợt biểu tình gây ra thử thách lớn đầu tiên đối với chính phủ gần 1 năm tuổi của Tổng thống Prabowo.

"Tổng thống muốn tiếp tục theo dõi trực tiếp (tình hình ở Indonesia)... và tìm giải pháp tốt nhất. Do đó, Tổng thống xin lỗi Chính phủ Trung Quốc vì không thể tham dự sự kiện", người phát ngôn của tổng thống Prasetyo Hadi cho biết trong phát biểu đưa ra ngày 30/8.

Ông Prasetyo cho biết, một lý do khác khiến Tổng thống Prabowo hủy chuyến đi là phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9.

Trước diễn biến của cuộc biểu tình, ứng dụng TikTok thuộc sở hữu của tập đoàn Trung Quốc ByteDance cho biết đã tạm dừng tính năng phát trực tiếp tại Indonesia trong vài ngày.

Tuần này, Jakarta triệu tập đại diện của các mạng mạng xã hội, bao gồm Meta Platforms (công ty mẹ của Facebook) và TikTok, yêu cầu tăng cường kiểm duyệt nội dung để ngăn chặn phát tán thông tin sai lệch.

Chính phủ Indonesia cho biết những thông tin sai lệch như vậy đã thúc đẩy làn sóng biểu tình chống chính phủ.

Ngày 30/8, những người biểu tình đã phóng hoả trụ sở cơ quan lập pháp ở 3 địa phương, gồm tỉnh Tây Nusa Tenggara, thành phố Pekalongan ở tỉnh Trung Java và thành phố Cirebon ở tỉnh Tây Java.

Theo trang tin Detik.com, những người biểu tình đã lấy thiết bị văn phòng cơ quan lập pháp ở Cirebon, trong khi cảnh sát bắn hơi cay để giải tán đám đông biểu tình ở Pekalongan và Tây Nusa Tenggara.

Ngày 29/8, cơ quan quản lý thảm họa của Indonesia cho biết 3 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công đốt phá trụ sở cơ quan lập pháp ở Makassar, thủ phủ của tỉnh Nam Sulawesi.

Biểu tình cũng xảy ra trên đảo du lịch Bali, dẫn đến việc cảnh sát dùng hơi cay để giải tán đám đông.

Theo báo chí Indonesia, đám đông đã xông vào nhà của nghị sĩ Ahmad Sahroni thuộc đảng NasDem ởJakarta và lấy đi nhiều vật dụng. Nghị sĩ này bị chỉ trích phản ứng vô cảm khi đám đông đòi giải tán quốc hội, khi ông gọi họ là "những kẻ ngu ngốc nhất thế giới".

Bình Giang
Reuters
#Biểu tình #Indonesia #Biểu tình Indonesia #Tổng thống Indonesia

Xem thêm

Cùng chuyên mục