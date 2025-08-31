Biểu tình bạo lực lan rộng ở Indonesia, 3 người thiệt mạng, 950 người bị bắt

TPO - Indonesia đang trải qua làn sóng biểu tình dữ dội lan rộng từ Jakarta đến nhiều thành phố lớn khác như Makassar, Bandung, Surabaya, Yogyakarta và Bali. Một trong những hậu quả tang thương nhất diễn ra tại Makassar, thủ phủ tỉnh Tây Sulawesi, nơi tòa nhà hội đồng nhân dân bị người biểu tình phóng hỏa; ít nhất ba người thiệt mạng và năm người bị thương - nhiều nạn nhân bị mắc kẹt trong đám cháy và bị thương khi nhảy ra để thoát hiểm

Làn sóng biểu tình xuất phát từ phản kháng mạnh mẽ trước đề xuất trợ cấp nhà ở lên đến 50 triệu rupiah mỗi tháng (tương đương 3.000 USD) dành cho các nghị sĩ – một khoản tiền vượt xa mức thu nhập bình quân của người dân lao động, Reuters đưa tin ngày 30/8.

Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng leo thang khi xảy ra vụ việc tài xế xe ôm công nghệ 21 tuổi, Affan Kurniawan, bị xe bọc thép của cảnh sát tông chết trong cuộc biểu tình tuần trước gần tòa nhà Quốc hội ở Jakarta.

Hành động của các lực lượng an ninh và cái chết của Kurniawan đã châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ trên diện rộng, buộc Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto phải gọi điện chia buồn với gia đình nạn nhân và cam kết điều tra minh bạch vụ việc. Ít nhất bảy sĩ quan liên quan đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra, The Washington Post đưa tin.

Theo Financial Times, làn sóng biểu tình đã khiến thị trường chứng khoán Jakarta mất 1,5% điểm và đồng rupiah mất 0,8% so với đồng USD, đặt sự ổn định chính trị và triển vọng kinh tế của chính phủ trước thách thức lớn.

Người biểu tình đốt phá

Tại Makassar, người biểu tình phóng hoả tòa nhà hội đồng nhân dân, ít nhất ba người thiệt mạng và năm người bị thương. Giới chức địa phương xác nhận các nạn nhân gồm hai nhân viên hội đồng và một công chức; hai người chết ngay tại hiện trường và một người tử vong tại bệnh viện hôm 30/8.

Các đám cháy tương tự cũng xảy ra tại Tây Nusa Tenggara, Pekalongan (Trung Java) và Cirebon (Tây Java)—các tòa nhà hội đồng nhân dân ở những địa phương này bị người biểu tình xông vào đốt và cướp phá thiết bị, buộc cảnh sát phải dùng hơi cay để giải tán đám đông.

Ngoài ra, các bất ổn lan ra tới đảo du lịch Bali, nơi cảnh sát trấn áp người biểu tình tại trụ sở cảnh sát tỉnh.

Chính quyền trung ương đã điều động lực lượng cảnh sát và quân đội sẵn sàng trấn áp hành vi bạo lực. Tổng thống Subianto đã ra lệnh tác chiến cứng rắn với những hành vi phá hoại, Bloomberg đưa tin.

Các đại sứ quán nước ngoài tại Jakarta khuyến cáo công dân không nên tiếp cận hoặc tham gia tụ tập đông người trong bối cảnh bất ổn kéo dài.

Dù tại nhiều nơi như Jakarta đã bắt đầu ổn định trở lại vào sáng 30/8, vẫn có báo cáo về khoảng 950 người bị bắt giữ và 25 sĩ quan cảnh sát nhập viện, phản ánh căng thẳng chưa thể lắng xuống lập tức.

Tuần lễ biểu tình kéo dài này là một phần của phong trào phản kháng kéo dài từ tháng Hai đến nay, với nhiều nguyên nhân tích tụ như bất bình đẳng kinh tế, bất mãn với chính sách nhà nước và gia tăng vai trò quân đội – khiến dư luận rộng lớn kêu gọi tổng thống, nội các và lãnh đạo cảnh sát từ chức.