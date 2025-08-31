Nhiều lãnh đạo cấp cao Houthi thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel

TPO - Ông Ahmad Ghaleb al-Rahwi - người đứng đầu Houthi ở thủ đô Sanaa (Yemen) và được nhóm này gọi bằng chức danh "thủ tướng", cùng một số lãnh đạo khác đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào thủ đô Sanaa.

Ông Ahmad Ghaleb al-Rahwi. (Ảnh: Reuters)

Thông tin trên được xác nhận bởi ông Mahdi al-Mashat - người đứng đầu Hội đồng Chính trị Tối cao Houthi.

Ông Ahmad Ghaleb al-Rahwi được bổ nhiệm làm "thủ tướng" một năm trước, nhưng người lãnh đạo trên thực tế của Houthi là cấp phó của ông, Mohammed Miftah. Ông Miftah được giao đảm nhiệm vị trí "quyền thủ tướng" vào ngày 30/8, sau khi ông Rahwi thiệt mạng.

Ông Rahwi được coi là một nhân vật không có thực quyền, không nằm trong vòng tròn thân cận của giới lãnh đạo Houthi.

Ông là đồng minh của cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh, người mà phong trào Houthi đã lật đổ vào cuối năm 2014, gây ra một cuộc nội chiến kéo dài hàng thập kỷ, nhưng sau đó đã gia nhập lực lượng này. Kể từ đó, Yemen đã bị chia rẽ giữa lực lượng Houthi ở Sanaa và chính quyền do Ả-rập Xê-út hậu thuẫn ở Aden.

Lãnh đạo Hội đồng Chính trị Tối cao Houthi - ông Mashat - cho biết, một số người khác đã bị thương trong cuộc không kích, nhưng không cung cấp chi tiết.

"Lập trường của chúng tôi vẫn như cũ và sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi cuộc tấn công của Israel kết thúc và vòng vây phong tỏa được dỡ bỏ, bất kể thách thức lớn đến đâu", ông Mashat nói trong một bài phát biểu trên truyền hình, khẳng định nhóm này "sẽ trả đũa”.

Hãng thông tấn Saba của Houthi đã đăng một tuyên bố từ "bộ trưởng quốc phòng" Mohamed al-Atifi ngay sau khi sự ra đi của "thủ tướng" được xác nhận. Ông Atifi tuyên bố nhóm này đã sẵn sàng đối đầu với Israel.

Ông Atifi điều hành lực lượng tên lửa của Houthi và được coi là chuyên gia tên lửa hàng đầu của lực lượng này.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz hôm 30/8 cho biết, cuộc không kích là "một đòn chí mạng" đối với Houthi, đồng thời nói thêm rằng "đây chỉ là khởi đầu".

Các nguồn tin an ninh Israel cho biết, cuộc tấn công nhắm vào nhiều địa điểm khác nhau, nơi một số lượng lớn các lãnh đạo cấp cao của Houthi đã tụ tập để xem bài phát biểu trên truyền hình của thủ lĩnh Abdul Malik al-Houthi.

Từ khi cuộc chiến của Israel tại Dải Gaza chống lại nhóm chiến binh Hamas bắt đầu vào tháng 10/2023, lực lượng Houthi đã tấn công các tàu thuyền trên Biển Đỏ để thể hiện sự đoàn kết với người Palestine.

Houthi cũng thường xuyên bắn tên lửa về phía Israel, nhưng phần lớn đều bị đánh chặn. Israel đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen, bao gồm cả cảng Hodeidah quan trọng.

Trong năm qua, Israel đã thực hiện một loạt vụ ám sát nhằm vào các lãnh đạo và chỉ huy cấp cao của Hamas và đồng minh Hezbollah ở Li-băng, làm suy yếu đáng kể cả hai nhóm này.