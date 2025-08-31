Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nhiều lãnh đạo cấp cao Houthi thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel

Minh Hạnh

TPO - Ông Ahmad Ghaleb al-Rahwi - người đứng đầu Houthi ở thủ đô Sanaa (Yemen) và được nhóm này gọi bằng chức danh "thủ tướng", cùng một số lãnh đạo khác đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào thủ đô Sanaa.

jn2l4s5kmjljxjdb2x75tsme5m.jpg
Ông Ahmad Ghaleb al-Rahwi. (Ảnh: Reuters)

Thông tin trên được xác nhận bởi ông Mahdi al-Mashat - người đứng đầu Hội đồng Chính trị Tối cao Houthi.

Ông Ahmad Ghaleb al-Rahwi được bổ nhiệm làm "thủ tướng" một năm trước, nhưng người lãnh đạo trên thực tế của Houthi là cấp phó của ông, Mohammed Miftah. Ông Miftah được giao đảm nhiệm vị trí "quyền thủ tướng" vào ngày 30/8, sau khi ông Rahwi thiệt mạng.

Ông Rahwi được coi là một nhân vật không có thực quyền, không nằm trong vòng tròn thân cận của giới lãnh đạo Houthi.

Ông là đồng minh của cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh, người mà phong trào Houthi đã lật đổ vào cuối năm 2014, gây ra một cuộc nội chiến kéo dài hàng thập kỷ, nhưng sau đó đã gia nhập lực lượng này. Kể từ đó, Yemen đã bị chia rẽ giữa lực lượng Houthi ở Sanaa và chính quyền do Ả-rập Xê-út hậu thuẫn ở Aden.

Lãnh đạo Hội đồng Chính trị Tối cao Houthi - ông Mashat - cho biết, một số người khác đã bị thương trong cuộc không kích, nhưng không cung cấp chi tiết.

"Lập trường của chúng tôi vẫn như cũ và sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi cuộc tấn công của Israel kết thúc và vòng vây phong tỏa được dỡ bỏ, bất kể thách thức lớn đến đâu", ông Mashat nói trong một bài phát biểu trên truyền hình, khẳng định nhóm này "sẽ trả đũa”.

Hãng thông tấn Saba của Houthi đã đăng một tuyên bố từ "bộ trưởng quốc phòng" Mohamed al-Atifi ngay sau khi sự ra đi của "thủ tướng" được xác nhận. Ông Atifi tuyên bố nhóm này đã sẵn sàng đối đầu với Israel.

Ông Atifi điều hành lực lượng tên lửa của Houthi và được coi là chuyên gia tên lửa hàng đầu của lực lượng này.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz hôm 30/8 cho biết, cuộc không kích là "một đòn chí mạng" đối với Houthi, đồng thời nói thêm rằng "đây chỉ là khởi đầu".

Các nguồn tin an ninh Israel cho biết, cuộc tấn công nhắm vào nhiều địa điểm khác nhau, nơi một số lượng lớn các lãnh đạo cấp cao của Houthi đã tụ tập để xem bài phát biểu trên truyền hình của thủ lĩnh Abdul Malik al-Houthi.

Từ khi cuộc chiến của Israel tại Dải Gaza chống lại nhóm chiến binh Hamas bắt đầu vào tháng 10/2023, lực lượng Houthi đã tấn công các tàu thuyền trên Biển Đỏ để thể hiện sự đoàn kết với người Palestine.

Houthi cũng thường xuyên bắn tên lửa về phía Israel, nhưng phần lớn đều bị đánh chặn. Israel đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen, bao gồm cả cảng Hodeidah quan trọng.

Trong năm qua, Israel đã thực hiện một loạt vụ ám sát nhằm vào các lãnh đạo và chỉ huy cấp cao của Hamas và đồng minh Hezbollah ở Li-băng, làm suy yếu đáng kể cả hai nhóm này.

Minh Hạnh
Reuters
#Thủ tướng của Houthi #Yemen #phong trào Houthi #Israel #thủ đô Sanaa

Xem thêm

Cùng chuyên mục