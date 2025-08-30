Tổng thống Ukraine thúc giục phương Tây thảo luận về đảm bảo an ninh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh nhanh chóng nâng tầm các cuộc đàm phán về đảm bảo an ninh cho Ukraine lên cấp độ lãnh đạo, trong bối cảnh các bộ trưởng quốc phòng của Liên minh châu Âu cam kết huấn luyện quân đội Ukraine trên lãnh thổ nước này trong trường hợp ngừng bắn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu ngày 29/8, Tổng thống Ukraine cho biết, ông dự kiến sẽ tiếp tục đàm phán với các lãnh đạo châu Âu vào tuần tới về các cam kết “giống Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)” nhằm bảo vệ Ukraine. Ông nói thêm rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nên tham gia quá trình này.

“Chúng tôi cần một cơ chế rõ ràng”, ông Zelensky nói. “Tôi muốn nói với ông Trump cách chúng tôi nhìn nhận vấn đề”.

Tổng thống Ukraine phát biểu ngay trước khi Chánh Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại New York. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, phía Ukraine đã mời ông Witkoff đến thăm Ukraine.

Trong bài viết trên mạng xã hội sau đó, ông Yermak cho biết đã thảo luận với ông Witkoff về việc hợp tác với các đối tác Mỹ và châu Âu về các đảm bảo an ninh. “Điều này rất quan trọng. Nếu không có họ, chúng ta không thể hướng tới tương lai”, ông Yermak viết.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko, cũng đang thăm New York, dự kiến ​​sẽ gặp gỡ các đại diện doanh nghiệp Mỹ để thảo luận về việc đầu tư vào Ukraine. Các quan chức Kiev coi nguồn tài trợ của Mỹ là yếu tố then chốt để đảm bảo một giải pháp hòa bình lâu dài.

Sự hỗ trợ của châu Âu

Các bộ trưởng quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) đã họp tại Copenhagen hôm 29/8 để bày tỏ sự ủng hộ đối với việc mở rộng phái bộ huấn luyện quân sự của khối này sang hoạt động bên trong Ukraine, nhà ngoại giao hàng đầu của EU, bà Kaja Kallas, cho biết.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng châu Âu phải đóng góp phần lớn vào bất kỳ nỗ lực nào nhằm củng cố an ninh của Ukraine.

"EU đã huấn luyện hơn 80.000 binh sĩ Ukraine", bà Kallas viết trên mạng xã hội X. "Chúng ta phải sẵn sàng làm nhiều hơn nữa".

Tuy nhiên, Nga luôn phản đối sự hiện diện của bất kỳ quân đội NATO nào tại Ukraine.