Người lính

Ukraine tiết lộ điểm mới trong các cuộc tấn công của Nga

Quỳnh Như

TPO - Quan chức Ukraine cho biết, Nga đã gia tăng số lượng tên lửa phóng trong các cuộc tấn công gần đây.

Trưởng phòng Truyền thông của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, Đại tá Yurii Ihnat cho biết, trong cuộc tấn công quy mô lớn đêm 27, rạng sáng ngày 28/8, Nga được cho là đã tăng cường số lượng tên lửa trong các đợt không kích. Trong đó, hai tên lửa đã đánh trúng một tòa nhà ở thủ đô Kiev.

"Trước đây, Nga đã phóng 740 vũ khí trên không vào Ukraine - đây là con số kỷ lục kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, hầu hết trong đó là máy bay không người lái (UAV). Tuy nhiên, trong đợt tấn công đêm 27, rạng sáng ngày 28/8, quân đội Nga đã tăng số lượng tên lửa so với trước đó. Bên cạnh đó, đối phương cũng tích cực sử dụng UAV tốc độ cao để tiến hành tập kích các mục tiêu trọng yếu của Ukraine... Đáng chú ý, trong cuộc tấn công này, hai tên lửa hành trình đã đánh trúng một tòa nhà tại thủ đô Kiev", Đại tá Yurii Ihnat nói.

bfaa5938-175e-4f17-a26d-b101558f620a.png
Ảnh minh họa.

Quan chức này cũng lưu ý về tỷ lệ các vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo, báo cáo rằng hệ thống phòng không của Ukraine đã bắn hạ 7 trong số 9 tên lửa mà Nga phóng đi.

Ông thừa nhận, các cuộc tấn công trực tiếp và những mảnh vỡ rơi xuống từ các thiết bị trên không đã gây ra một số thiệt hại.

Theo ông Yurii Ihnat, máy bay chiến đấu F-16 và tất cả các phương tiện sẵn có của Ukraine đã được triển khai để đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Nga trong cuộc tấn công đêm 27, rạng sáng ngày 28/8.

Không quân Ukraine trước đó đưa tin, trong đêm 27, rạng sáng ngày 28/8, Nga đã tấn công Ukraine bằng 629 vũ khí trên không, trong đó gồm 598 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 31 tên lửa (bao gồm tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, Iskander-M và tên lửa hành trình Kh-101).

Các lực lượng Ukraine, bao gồm không quân, phòng không, hệ thống tác chiến điện tử và các nhóm hỏa lực cơ động đã đánh chặn cũng như vô hiệu hóa 563 máy bay không người lái, 1 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 7 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 18 tên lửa hành trình Kh-101.

Theo dữ liệu sơ bộ, tên lửa và UAV Nga của Nga đã tấn công 13 khu vực, mảnh vỡ được báo cáo rơi xuống 26 khu vực khác.

Quỳnh Như
Pravda
