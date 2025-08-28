Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Tên lửa và máy bay không người lái tấn công Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Nga tiếp tục tiến hành cuộc không kích quy mô lớn vào Ukraine với hơn 600 vũ khí trên không, bao gồm tên lửa hành trình, đạn đạo cùng nhiều loại máy bay không người lái.

Theo Không quân Ukraine, trong đêm 27, rạng sáng ngày 28/8, Nga đã tấn công Ukraine bằng 629 vũ khí trên không, trong đó gồm 598 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 31 tên lửa (bao gồm tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, Iskander-M và tên lửa hành trình Kh-101).

Trong khi UAV được phóng từ Kursk, Bryansk, Millerovo, Oryol, Shatalovo và Primorsko-Akhtarsk và Hvardiiske (Crimea) thì tên lửa được phóng từ không phận Lipetsk, Voronezh, Bryansk và Saratov.

Tính đến 9h sáng ngày 28/8, các lực lượng Ukraine, bao gồm không quân, phòng không, hệ thống tác chiến điện tử và các nhóm hỏa lực cơ động đã đánh chặn cũng như vô hiệu hóa 563 máy bay không người lái, 1 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 7 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 18 tên lửa hành trình Kh-101.

Theo dữ liệu sơ bộ, tên lửa và UAV Nga của Nga đã tấn công 13 khu vực, mảnh vỡ được báo cáo rơi xuống 26 khu vực khác.

574571f4-5afe-47ee-881b-2924e8960ac0.jpg
Ảnh minh họa.

Trước đó, có thông tin cho biết thủ đô Kiev đã rung chuyển bởi các cuộc tấn công của Nga, gây hư hại nhà cửa, văn phòng và trường học trên khắp thành phố. Một tòa nhà chung cư năm tầng trúng đạn và bị phá hủy hoàn toàn.

Người đứng đầu cơ quan quân sự của thành phố Kiev, Timur Tkachenko, cho biết thành phố đã bị tấn công từ nhiều hướng bằng máy bay không người lái tấn công, mồi bẫy, tên lửa hành trình và tên lửa Kinzhal. Thông tin về thương vong và thiệt hại vẫn đang được xác định.

Vào thời điểm Nga mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, Bộ Chỉ huy tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan cùng các đồng minh đã điều động máy bay quân sự, đặt hệ thống phòng không mặt đất vào tình trạng báo động.

"Bộ Chỉ huy tác chiến đã kích hoạt mọi lực lượng và nguồn lực sẵn có theo đúng các quy trình đã thiết lập. Máy bay chiến đấu đã được triển khai, trong khi các hệ thống phòng không mặt đất và thiết bị trinh sát radar được đặt ở mức sẵn sàng cao nhất", Bộ Chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết.

Cơ quan này lưu ý, các bước được thực hiện nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan.

Quỳnh Như
Pravda
#Nga tấn công Ukraine #phòng không Ba Lan #xung đột Nga-Ukraine #không kích #tên lửa #UAV #máy bay không người lái

