Mỹ có kế hoạch đảm bảo an ninh mới cho Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Mỹ đã ra tín hiệu sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ kế hoạch an ninh nào do châu Âu dẫn đầu nhằm thực thi một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine.

Tờ Financial Times (FT) hôm thứ Ba (26/8) dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ giấu tên cho biết, Washington sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực do châu Âu dẫn đầu nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine bằng việc cung cấp các nguồn lực tình báo, phòng không và giám sát chiến trường.

"Mỹ sẵn sàng đóng góp 'các biện pháp hỗ trợ chiến lược' cho lực lượng gìn giữ hòa bình do châu Âu dẫn đầu. Các biện pháp này sẽ bao gồm tình báo, giám sát và trinh sát (ISR), chỉ huy và kiểm soát, cũng như phòng không", theo FT.

Theo nguồn tin, hỗ trợ phòng không sẽ bao gồm máy bay, hậu cần và radar mặt đất của Mỹ. Điều này sẽ tạo điều kiện cho việc thực thi vùng cấm bay và lá chắn trên không mà châu Âu áp đặt cho Ukraine.

tb.jpg

Các quan chức cho biết, sự hỗ trợ của Washington dựa trên việc các nước châu Âu cam kết triển khai hàng chục nghìn quân tới Ukraine sau khi xung đột kết thúc, đồng thời lưu ý, đề xuất này vẫn có thể sẽ thay đổi nếu châu Âu không thực hiện cam kết.

Khi được FT gửi yêu cầu bình luận, Lầu Năm Góc cho biết: "Các biện pháp này vẫn đang trong giai đoạn đề xuất trước khi quyết định, và Bộ Quốc phòng sẽ không bình luận về các chủ đề trước khi đưa ra quyết định".

Theo FT, các nước phương Tây cũng đang phác thảo một kế hoạch sơ bộ liên quan đến một khu phi quân sự, có thể được giám sát bởi lực lượng gìn giữ hòa bình trung lập từ một quốc gia thứ ba do Ukraine và Nga đồng ý.

Ngoài ra, một biên giới vững chắc hơn sẽ được bảo vệ bởi binh sĩ Ukraine - lực lượng được quân đội Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) huấn luyện và trang bị vũ khí.

Bên cạnh đó, lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu sẽ giám sát đường biên giới sâu hơn bên trong Ukraine như một tuyến phòng thủ thứ ba và Mỹ sẽ hỗ trợ các lực lượng này từ phía sau.

Được biết, trước đó, Tổng thống Donald Trump đã loại trừ khả năng triển khai quân đội Mỹ đến Ukraine. Trong một tuyên bố vào ngày 20/8, ông cho biết, cùng với châu Âu, Mỹ sẽ tham gia hỗ trợ đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Về phía Nga, Moscow đã nhiều lần bác bỏ ý tưởng triển khai quân đội của phương Tây đến Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào, cảnh báo rằng động thái này sẽ chỉ làm leo thang xung đột.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết việc triển khai quân đội châu Âu tại Ukraine sẽ đồng nghĩa với "can thiệp quân sự từ nước ngoài", đồng thời khẳng định việc đảm bảo an ninh cho Ukraine không thể được thảo luận nếu không có sự tham gia của Nga.

Quỳnh Như
Kyiv Independent
